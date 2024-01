Rumeurs commerciaux NBA : Pacers et Raptors au bord de l’accord avec Pascal Siakam

La date limite des échanges NBA du 8 février est peut-être encore dans plusieurs semaines, mais cela n’a pas arrêté le Raptors de Toronto de s’impliquer dans la refonte de leur liste. Un peu plus de deux semaines après envoyer OG Anunoby au Knicks de New YorkToronto serait maintenant sur le point d’envoyer Pascal Siakam aux Indiana Pacers.







Shams Charania et Sam Amick de L’Athlétisme rapportent que les Raptors et les Pacers sont en « pourparlers actifs » sur un accord qui enverrait Siakam – un pilier de la rumeur depuis plusieurs saisons maintenant – dans l’Indiana en échange de trois choix de première ronde :

Bruce Brown Jr. représenterait probablement la majorité des salaires d’après le rapport Pacers, Charania et Amick, mais l’Indiana aurait probablement encore besoin d’ajouter environ 8 millions de dollars de salaire pour rendre ce commerce légal (par exemple, l’inclusion de TJ McConnell rendrait ce commerce légal). ça marche, même si L’Athlétisme l’histoire ne rapporte aucun nom supplémentaire au-delà de Brown).

L’ancien dirigeant des Grizzlies, John Hollinger, a proposé deux autres packages commerciaux hypothétiques qui fonctionneraient sur le site anciennement connu sous le nom de Twitter :

Quels choix les Pacers peuvent-ils envoyer ?

L’histoire de Charania et Amick ne mentionne pas quels choix de première ronde seraient impliqués, mais Indiana possède actuellement un choix de première ronde pour 2024 parmi le Thunder d’Oklahoma City, les Rockets de Houston, les Clippers de Los Angeles ou l’Utah Jazz (c’est un échange extrêmement compliqué, les détails de qui peut être lire ici), ainsi que le leur Choix de 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030, ce qui signifie qu’ils ont un peu d’excédent de choix alors qu’ils continuent de construire autour de l’étoile ascendante Tyrese Halliburton.

Mais même si l’une de ces premières signalées est l’échange janky – et qu’un ou deux des Pacers sont protégés – cela reste un prix élevé à payer pour Siakam, qui peut devenir agent libre sans restriction à la fin de la saison. Cependant, en tant que destination non glamour et marché plus petit, l’Indiana peut penser que c’est ce qu’elle doit faire pour trouver un candidat à la vice-présidence pour Halliburton qui puisse les aider à gagner maintenant.

Et même si nous ne suggérons évidemment jamais que des falsifications se produisent dans la NBA, il semblerait probable que les représentants de Siakam à Life Sports Agency (qui les représentants des Pacers gardent Andrew Nembhard) ont une sorte d’entente avec l’Indiana sur l’avenir de Siakam si les Pacers sont prêts à payer un prix aussi élevé en capital de repêchage pour le faire venir pour une demi-saison.

Pour les Raptors, cet accord cimenterait fermement leur réorganisation pour l’avenir autour de Scottie Barnes et Immanuel Quickley.

Cet accord aura-t-il réellement lieu ?

Ce n’est pas sûr. Plus tôt ce mois-ci, Charania a rapporté que les Raptors et les Kings « intensifiaient les négociations commerciales » centrées sur Siakam avant de rapporter plus tard le même jour que les Kings s’étaient « retirés des négociations commerciales avec Pascal Siakam », ce qui, nous pouvons deviner, était probablement dû à Siakam a fait savoir qu’il ne resterait pas à Sacramento. Il est toujours possible que nous obtenions une fuite similaire ici, mais pour l’instant, il semble tout à fait possible que Siakam soit bientôt un Pacer.

Cette nouvelle de dernière minute peut être mise à jour avec plus d’informations et d’analyses au fur et à mesure de son développement. Pour en savoir plus sur le point de vue des Raptors sur cette décision, Découvrez le QG des Raptors.

