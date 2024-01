Rumeurs commerciaux NBA : les Warriors ouverts à un remaniement majeur, les Hawks reconsidèrent la disponibilité de Dejounte Murray ?

Nous sommes à T-moins neuf jours avant la date limite des échanges NBA 2024, et les choses ont été étrangement calmes depuis l’acquisition de Terry Rozier par Miami il y a une semaine. Bon nombre des mouvements les plus importants de la date limite ont été réalisés tôt, comme les mouvements à succès impliquant James Harden, OG Anunoby et Pascal Siakam, mais cela ne signifie pas que nous sommes à court d’accords. Non, nous avons encore beaucoup de transactions à faire, alors jetons un coup d’œil aux rumeurs de ce matin et voyons ce que nous pouvons en retenir à l’approche de la date limite.

Selon Shams Charania de l’Athletic sur Run it Back de FanDuel TV, “tout le monde est sur la table sauf Stephen Curry”. Il a également noté que les Warriors considèrent Jonathan Kuminga et Brandin Podziemski comme des joueurs que les Warriors « considèrent comme faisant partie de leur noyau pour aller de l’avant », tout en notant qu’ils « vont répondre aux appels d’Andrew Wiggins, Chris Paul » et potentiellement même de Klay Thompson.

Les implications du basket-ball ici sont évidemment significatives. Cela équivaut à accrocher un panneau « ouvert aux affaires » à l’extérieur du Chase Center. Paul et Thompson représentent ensemble plus de 70 millions de dollars en salaire correspondant, donc Golden State pourrait théoriquement se permettre d’échanger pour pratiquement n’importe qui d’un point de vue financier. Wiggins est également cher, mais sa prolongation est longue, son appel devrait donc être porté devant le tribunal. Cependant, pour que Golden State puisse obtenir une amélioration significative de ses talents, ils devraient renoncer à de meilleurs actifs à long terme. Ils ont des choix de premier tour échangeables en 2026 et 2028, mais même si les Warriors les considèrent comme des éléments essentiels, les atouts que les autres équipes voudront probablement le plus sont Kuminga et Podziemski.

Les finances à long terme de Golden State compliquent encore davantage tout cela. Les Warriors sont déjà au-dessus du plafond salarial projeté pour la saison prochaine avant même de prendre en compte un nouveau contrat avec Thompson ou de conserver éventuellement l’argent garanti de Paul. Avec les deux, ils seraient probablement à nouveau une équipe à forte fiscalité de luxe, et avec la nouvelle CBA imposant des règles strictes pour les équipes au-dessus du deuxième tablier, les Warriors pourraient ne pas avoir la flexibilité financière nécessaire pour effectuer un grand changement commercial après cette saison. C’est peut-être maintenant ou jamais, donc les Warriors ont raison d’explorer toutes les dernières opportunités non Curry qui s’offrent à eux.

Dejounte Murray est sans doute le joueur de haut niveau le plus répandu sur le marché au cours de ce cycle. Les Lakers ont été fortement liés à lui, mais plusieurs autres équipes ont apparemment également vérifié l’ancien meneur All-Star d’Atlanta. Bien sûr, il y a une raison pour laquelle il est si convoité : c’est un très bon joueur. Tellement bien, en fait, que Marc Stein rapporte que l’entraîneur des Hawks, Quin Snyder, fait pression sur le front office pour le garder.

La question du basket-ball ici est la suivante : quel est le véritable plan à long terme d’Atlanta s’ils gardent Murray ? Ils sont extrêmement limités en termes d’actifs de draft grâce au premier échange de Murray et se dirigent vers la taxe de luxe l’année prochaine avec tout le salaire à long terme qu’ils ont accumulé. Ce serait acceptable si les Hawks gagnaient avec le duo Murray-Trae Young, mais Atlanta a une fiche de 19-27 cette saison. Ils ne semblent pas près de se battre, donc un changement est clairement nécessaire. Si ce n’est pas Murray, qui est-ce ?

Ce n’est pas clair, mais en creusant un peu plus, cela vaut la peine de s’interroger un peu sur la dynamique du front office en jeu ici. Les Hawks ont congédié l’ancien directeur général Travis Schlenk la saison dernière et l’ont remplacé par Landry Fields, qui est relativement inexpérimenté dans son rôle. Snyder, en revanche, a été embauché peu de temps après et était très demandé. Généralement, dans de telles situations, l’entraîneur vétéran peut demander un certain degré de pouvoir du personnel, mais il n’est pas clair qui prend les devants ici. Aussi sur la photo ? Nick Ressler, fils du propriétaire Tony Ressler, dont les rapports suggèrent qu’il exerce désormais un certain pouvoir au sein du front office. En d’autres termes, nous ne savons pas de quel pouvoir Snyder dispose réellement pour empêcher l’échange de Murray, et on ne sait pas non plus qui dicte exactement la vision à long terme d’Atlanta.

Comment la thésaurisation affecte-t-elle le marché ?

Il s’agit moins d’une rumeur que d’un fait qui impacte actuellement le marché. Bobby Marks d’ESPN a noté que seules 11 équipes contrôlent actuellement 75 % de tous les choix de première ronde échangeables. Ces équipes sont les Thunder, Spurs, Jazz, Knicks, Nets, Pelicans, Magic, Raptors, Rockets, Grizzlies et Blazers. Notamment, les Magic et les Grizzlies sont répertoriés ici uniquement en raison de la discipline dont ils ont fait preuve en conservant leurs propres choix. Ni l’un ni l’autre ne possède de choix d’autres équipes. Donc en réalité, ce sont les neuf autres équipes qui accumulent tous les choix sur le marché.

Nous n’avons jamais vu une telle disparité entre les équipes avec des atouts et les équipes sans eux à la date limite des échanges. Cette réalité place un certain nombre de concurrents dans la position délicate d’essayer d’ajouter une aide gagnant-maintenant sans avoir de choix de premier tour à échanger, ce qui à son tour affecte ce que les vendeurs peuvent demander à leurs vétérans gagnant-maintenant. Ironiquement, cela pourrait même permettre aux équipes riches en actifs de prendre des décisions plus facilement. Ils ont une concurrence moins réalisable… sauf les uns des autres.

Cette situation est largement inédite en dehors des dernières échéances. Les acheteurs et les vendeurs s’y adaptent, et les dirigeants créatifs seront toujours en mesure de trouver des moyens de générer de la valeur d’une manière que nous ne voyons pas. Pourtant, la vie n’a jamais été aussi difficile pour les 19 équipes qui ne figurent pas sur la liste de Marks. Soit vous disposez des outils nécessaires pour échanger avec qui vous voulez, soit vous aurez du mal à ajouter quelqu’un de remarquable.