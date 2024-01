Rumeurs commerciaux des Lakers : choix au repêchage, D’Angelo Russell arrête le commerce avec Murray

Les Lakers et les Hawks semblent être dans une impasse dans les discussions commerciales avec les choix au repêchage et la nécessité d’un troisième membre de l’équipe pour affronter D’Angelo Russell étant les retards signalés.

Il est assez clair que les Hawks et les Lakers ont progressé dans un échange avec Dejounte Murray, la multitude de rapports publiés lundi en étant le signe le plus clair. Le fait que les deux parties aient des négociations est désormais quasiment acquis, mais ces discussions se sont heurtées à un mur qui est également assez clair.







D’une manière générale, le message ressortait clairement de plusieurs rapports selon lesquels deux choses principales retardaient les négociations pour Murray : les choix au repêchage et le point d’atterrissage de D’Angelo Russell.

Commençons par Russell, qui vient de réaliser l’une de ses meilleures performances de la saison contre Portland et est au milieu d’un mois de fort rebond après un mois de décembre médiocre. Cependant, cela n’a pas changé la valeur commerciale du garde vétéran, car il a longtemps eu la réputation d’être un buteur régulier.

Pour cette raison et à cause de ce qui ne conviendrait pas vraiment aux côtés de Trae Young, les Hawks ne semblent pas très intéressés par Russell dans le cadre d’un accord commercial et auraient besoin d’une troisième équipe pour l’embaucher afin de compléter l’accord. accord.

Sur NBA Today de lundi sur ESPNAdrian Wojnarowski a discuté de la position de Russell sur le marché commercial (avec Evan Sidery/Twitter).

“S’il ne doit pas être votre meneur de jeu titulaire quelque part, je pense que dans beaucoup de ces situations, soit vous devrez accorder une compensation supplémentaire avec D’Angelo Russell, soit vous devrez en trouver un troisième. équipe qui en aura besoin pour assumer son salaire et, encore une fois, s’il ne sera pas votre titulaire. Je pense que cela rend un peu plus difficile de trouver un match ici sur un échange.

Suite à ce point, rapport de longue date de la NBA, Marc Stein et Chris Haynes de Bleacher Report a discuté des Lakers et Murray sur leur podcast et a carrément déclaré que les Hawks ne s’intéressaient pas à Russell.

“Même si les Lakers sont prêts à utiliser leur dernier choix de première ronde disponible dans une offre pour Dejounte Murray, il leur est fondamentalement impossible de conclure cet accord sans inclure D’Angelo Russell et j’ai le sentiment que les Hawks ne sont vraiment pas intéressés par D. “Angelo Russel.”

Cela soulève également le sujet du projet de compensation. Dans le même épisode de NBA Today, Woj a révélé que les Hawks souhaitaient récupérer les trois premiers et un échange de choix qu’ils avaient envoyé pour acquérir Murray. Non seulement les Lakers ne peuvent pas offrir cela, mais personne dans la ligue ne le fera. Ce n’est donc rien de plus qu’un espoir et un souhait à cet égard.

Et tout cela nous laisse là où nous en sommes actuellement, où les Lakers vont devoir soit trouver une troisième équipe pour rediriger D’Lo et aider à faciliter cet échange, soit trouver un moyen d’évoquer des choix au repêchage, ce qui est probablement n’arrive pas. C’est un concours de regards et la question est maintenant de savoir quel côté clignera des yeux en premier.

