Rumeurs commerciales : Bucks, Murray, Nets, Sixers, Brown, Heat, plus

Le Chevreuils font partie des équipes qui manifestent leur intérêt pour le trading de Faucons garde Déjounte Murraydisent des sources de la ligue à Chris Haynes de Bleacher Report et TNT (Lien Twitter). Le rapport de Haynes n’inclut aucun détail au-delà de cela, il n’est donc pas clair quel type de package une équipe des Bucks à court d’actifs commerciaux pourrait être prête à offrir à Murray.

Il est prudent de supposer Giannis Antetokounmpo et Damien Lillard ne mèneront nulle part, ce qui signifie qu’une offre de Milwaukee devrait être construite autour soit Khris Middleton, Brook Lopezou, plus probablement, un Bobby Portis/Pat Connaughton combo. Aucun autre joueur de la liste ne gagne suffisamment pour égaler de manière viable le salaire de 18 millions de dollars et plus de Murray (un package qui ne comprend qu’un seul de Portis ou Connaughton pourrait techniquement fonctionner, mais devrait être au moins un accord de quatre pour un ou de cinq pour un) .

Middleton, Lopez, Portis et Connaughton ont tous joué un rôle important à Milwaukee au cours des dernières saisons. Middleton et Lopez, en particulier, sont les piliers de la formation de départ des Bucks depuis de nombreuses années, tandis que Portis et Connaughton ont été parmi les premiers joueurs de l’équipe à sortir du banc. Tous les quatre ont été des contributeurs majeurs à l’équipe championne en 2021.

Pourtant, comme les Bucks l’ont montré en incluant Vacances à Jrué et Grayson Allen Dans leur package pour Lillard en septembre, ils sont prêts à envoyer des joueurs clés en rotation dans un échange s’ils pensent que l’accord augmente leur plafond. Et sans choix de premier tour et avec seulement deux choix de deuxième tour à gérer, les Bucks devraient envoyer un ou deux joueurs de qualité pour être un prétendant au tirage au sort de Murray.

Voici quelques autres rumeurs commerciales en provenance de la NBA :