Rumeur : Xiaomi travaille sur un téléphone avec un appareil photo 192MP avec prise en charge du binning 16-en-1

Samsung travaille sur un capteur 200MP et il est fort probable que Xiaomi soit le premier à l’utiliser. On en savait peu sur l’un ou l’autre, mais maintenant leakster Station de discussion numérique offre plus de détails sur le capteur et le téléphone lui-même.

Le capteur aura une résolution de 192MP et prendra en charge le binning 16-en-1, ce qui correspond à une résolution de sortie exactement de 12MP. Avec le recadrage au lieu du binning, ce capteur devrait prendre en charge le zoom natif 4x. Et avec de nombreuses étapes intermédiaires, il devrait offrir un zoom numérique de haute qualité de 1x à 4x.

Tout cela nécessitera beaucoup de puissance de calcul, qui sera fournie par le SM8450, le successeur du Snapdragon 888. Provisoirement appelée « Snapdragon 895 », cette puce sera fabriquée sur un processus 4 nm et comportera la prochaine génération Cœurs CPU Kryo 780 (basés sur la nouvelle architecture ARMv9), nouveau GPU Adreno 730, GPU Spectra 680 de nouvelle génération et un nouveau modem X65 5G.

Le Xiaomi Mi Note 10 (Pro) a été le premier téléphone largement disponible avec un appareil photo 108 MP

DCS a offert un détail supplémentaire sur le téléphone – son écran aura des côtés très incurvés et un seul trou de perforation. Nous supposons que les caméras sous écran devront attendre un peu plus longtemps.

Jusqu’à présent, on ne sait même pas à quelle série Xiaomi le téléphone appartiendra. Le premier téléphone 108 MP était le Mi Mix Alpha expérimental, qui a été suivi par le marché de masse Mi CC9 Pro, lancé dans le monde sous le nom de Mi Note 10 (Pro). Bien sûr, ceux-ci avaient des chipsets Snapdragon série 700 de milieu de gamme et non la puce phare du jour.

Une chose est claire, cependant, ce téléphone ne sortira pas cette année – nous pourrions voir une révélation fin décembre et des ventes début janvier comme nous l’avons fait avec le Mi 11. Le timing sera probablement dicté par la disponibilité du chipset.

