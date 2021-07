Rumeur: Xiaomi Mi Mix 4 aura une caméra sous écran complètement invisible, un écran arrière

Xiaomi travaille depuis des années sur des caméras sous écran (ou, comme certains les appellent, sous des caméras à panneau, UPC), mais n’a pas encore lancé de téléphone avec une. Le Mi 10 Ultra était censé être le premier, mais cela n’a pas fonctionné. Cela ne s’est pas produit non plus pour le Mi 11 Ultra. Mais maintenant, le Xiaomi Mi Mix 4 se prépare pour le lancement et celui-ci peut être celui-ci – Xiaomi a enfin compris comment masquer vraiment la caméra sous l’écran, dit Univers de glace.

Un rendu montrant le Xiaomi Mi Mix 4 et sa caméra sous écran

La caméra sera complètement invisible à l’œil nu lorsqu’elle n’est pas utilisée. Cependant, une rumeur antérieure affirmait que l’affichage serait limité à une résolution de 1080p+. Ce panneau serait fourni par Huaxing Optoelectronics.

Alors que Xiaomi a breveté un design avec un affichage à quatre courbes, le Mi Mix 4 utilisera un affichage à double courbe plus standard pour économiser sur les coûts. Il est déjà dit qu’il est plus cher que le Mi 11 Ultra – cela signifie qu’il coûtera plus de 6 000 CNY (930 $/790 €), qui est le prix de départ de l’Ultra (il était beaucoup, beaucoup plus élevé qu’en Europe, 1 200 €) .

HoiINDI a créé des rendus de l’arrière de l’appareil, montrant un écran secondaire à côté de l’appareil photo, bien que plus grand que celui vu sur le Mi 11 Ultra.









Xiaomi Mi Mix 4 rend montrant un affichage secondaire à l’arrière

Il y a aussi une vidéo qui montre le téléphone sous tous les angles :

Xiaomi pourrait dévoiler le Mi Mix 4 aux côtés de MIUI 13 en août. Le téléphone devrait prendre en charge UWB, comporter un chipset Snapdragon 888 et une batterie de 4 500 mAh avec une charge filaire de 120 W et une charge sans fil de 80 W.

