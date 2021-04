Les premiers rapports ont affirmé que le premier double pliable de Samsung arriverait cette année. cependant, GizmoChina et fuite Yogesh contredire cette information, en disant que le lancement réel aura lieu dans les trois premiers mois de 2022.

Le plus intéressant de cette fuite est que l’appareil en question sera la première tablette pliable de Samsung – Galaxy Z Fold Tab. Des appareils comme le Galaxy Z Fold2 brouillent déjà la ligne avec les tablettes avec son écran de 7,6 pouces, mais l’onglet sera encore plus grand.

Il est logique qu’un triple pliable soit une tablette. Les modèles actuels sont déjà sur le grand côté même lorsqu’ils sont fermés – obtenir un écran interne plus grand sans augmenter la taille pliée nécessite un autre pli. Mais sera-ce un écran interne? Le facteur de forme est encore inconnu.

Le Samsung Galaxy Z Fold2

Il y a beaucoup de temps entre maintenant et Q1 2022. Une étape importante sur le chemin sera l’événement de juillet / août qui amènera les Galaxy Z Fold3 et Z Flip2. Le Z Fold3 en particulier sera un terrain d’essai pour le Z Fold Tab.

Il apportera un S Pen hybride qui sera également utilisé sur la tablette. Nous ne savons pas ce qui en fait un hybride, mais il y a de fortes chances qu’il soit similaire au S21 Ultra S Pen Pro – avec Bluetooth mais pas de fente pour stylet intégrée au téléphone.

Le Z Fold3 présentera également un verre ultra mince amélioré (UTG), qui sera plus épais et plus durable. Le S Pen et l’UTG seront également présentés sur le Galaxy Z Fold Tab.

Naturellement, les leçons tirées de la construction du Z Fold3 peuvent conduire Samsung à modifier ses plans pour la tablette à trois volets, de sorte que les détails peuvent changer.

