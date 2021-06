Rumeur : Samsung pourrait embaucher d’anciens ingénieurs d’Apple et d’AMD pour concevoir un processeur personnalisé

Samsung a fermé son département de conception de processeurs interne car les cœurs de Mongoose étaient sous-performants par rapport aux conceptions ARM d’origine. Qualcomm a cessé d’utiliser des cœurs personnalisés il y a des années. Mais maintenant, les choses changent.

Un nouveau rapport affirme que Samsung courtise d’anciens ingénieurs CPU d’Apple et d’AMD, dont l’un était un acteur majeur dans le développement des chipsets personnalisés d’Apple. Cet ingénieur exige d’avoir le contrôle total de sa propre équipe et de choisir les employés à intégrer à cette équipe.

Apparemment, Samsung n’est pas satisfait des performances de la nouvelle série Cortex-X et recherche quelque chose de plus rapide. La société travaille déjà avec Google pour concevoir une puce personnalisée et avec AMD pour apporter un GPU RDNA2 à Exynos.

Qualcomm présentera bientôt une conception de processeur personnalisée après l’acquisition de Nuvia, une société fondée par d’anciens ingénieurs d’Apple qui ont travaillé sur les chipsets Apple M1, A14 et plus anciens. Il semble que les personnes qui ont travaillé sur des puces Apple valent leur pesant d’or.

On ne sait pas quand Samsung et Qualcomm lanceront leurs conceptions personnalisées. Nuvia aurait terminé sa conception, tandis que Samsung ne fait que constituer une équipe. Cependant, la conception de Nuvia était destinée aux serveurs – le lancer est une chose, le réduire pour l’adapter aux besoins d’alimentation d’un smartphone en est une autre.

Source 1 (en coréen) | Source 2