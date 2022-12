Rumeur: Redmi K60 présentera Snapdragon 8 Gen 2, le Pro obtient le 8+ Gen 1 à la place

Il y a eu plusieurs fuites concernant la prochaine série Xiaomi Redmi K60, mais maintenant tout commence à se mettre en place. Un rapport de Mes Conducteurs suggère que la nouvelle série sera dévoilée en janvier, probablement avant le Nouvel An chinois (22 janvier).

Le Xiaomi Redmi K60 sera équipé du nouveau chipset Snapdragon 8 Gen 2. Il devrait également avoir un écran QHD + 120 Hz et une charge filaire rapide de 67 W et pour la première fois sur un K-phone, il y aura une charge sans fil de 30 W. Sur son dos, nous devrions voir un appareil photo principal de 64MP plus un module ultra large de 8MP et une caméra macro de 2MP. À l’avant, une caméra selfie 16MP.

Ensuite, il y a le soi-disant Redmi K60 Pro, qu’il faudra se contenter de l’ancien mais toujours efficace Snapdragon 8+ Gen 1. Nous ne savons pas pourquoi le Pro aura un chipset plus lent, il est possible que les rapports aient renversé les choses autour, alors attendez de voir le premier tour de repères. Quoi qu’il en soit, le Pro devrait avoir un écran QHD + 120 Hz.











Photos d’espionnage de l’emballage de vente au détail du Xiaomi Redmi K60

Au bas de l’échelle se trouvera le Redmi K60E – ce modèle devrait être alimenté soit par le Snapdragon 870, soit par le prochain Dimensity 8200. Les premiers résultats de référence ont fait surface, confirmant la version Snapdragon 870. Le modèle K60E devrait avoir un appareil photo principal de 48MP (avec OIS), basé sur ce que nous avons entendu jusqu’à présent. Celui-ci arrivera également avec des logiciels plus anciens – Android 12 et MIUI 13. Les deux autres fonctionneront sous Android 13 et MIUI 14.

PS. sur la base des noms de modèles, il semble que le Poco F5 sera basé sur le Redmi K60 Pro – les deux sont surnommés “Mondrian”. Le K60 est “Socrate” et le K60E est “Rembrandt”.

