Rumeur: l’iPhone 15 Ultra arrivera avec la vidéo 8K, une meilleure autonomie de la batterie

La série iPhone 14 est sortie la semaine dernière (sauf le 14 Plus, qui sortira le mois prochain) – est-il trop tôt pour lancer des rumeurs sur l’iPhone 15 ? Non, cela dure depuis un moment maintenant et FuitesApplePro vient de publier un certain nombre de prédictions.

Tous les modèles d’iPhone 15 devraient abandonner Lightning au profit de l’USB-C. Ce n’est pas surprenant puisque l’USB-C deviendra obligatoire dans l’UE quelques mois seulement après la mise en vente de la série 15.

Il pourrait y avoir un remaniement dans la gamme avec le modèle “Pro Max” renommé “Ultra”. Les analystes Ming-Chi Kuo et Mark Gurman l’ont déjà suggéré. Cela a du sens car il s’alignera mieux sur les schémas de dénomination Apple M1 et Watch. La chose intéressante à propos de l’iPhone 15 Ultra est qu’il aura du matériel exclusif.

L’enregistrement vidéo 8K est une possibilité, bien qu’il soit également possible que l’iPhone 15 Pro le prenne également en charge. Kuo suggère également que l’Ultra aura exclusivement un objectif périscope (6x ou 5x). De plus, l’Ultra aura une autonomie de batterie améliorée, qui durera 3 à 4 heures de plus.

Avec toutes ces mises à niveau exclusives, le prix de l’iPhone 15 Ultra devrait augmenter par rapport au 14 Pro Max, peut-être à partir de 1 200 $ (au lieu de 1 100 $), mais cela reste à déterminer.

Comme pour le reste de la série, il y aura une certaine unification – les quatre modèles devraient adopter le design Dynamic Island. Cependant, les deux paires utiliseront toujours différents niveaux de chipsets, les modèles Pro et Ultra passant à un nouvel Apple A17, tandis que l’iPhone 15 vanille et le 15 Plus obtiendront très probablement l’A16 actuel.

Il y a eu des spéculations selon lesquelles le matériel FaceID pourrait passer sous l’écran en ne laissant que le trou de perforation de la caméra, mais il faudra des mois de développement avant de savoir si cette technologie est viable ou si elle devra attendre une autre année.



Calendrier possible pour l’abandon de la conception à encoches pour les prochains iPhones

Il est trop tôt pour dire si les modèles vanilla et Plus auront des affichages à taux de rafraîchissement élevé et des modes Always On (mais encore une fois, ils sont à un an du lancement).

