Rumeur : les prochains Samsung Galaxy Z Fold3 et Z Flip3 peuvent être jusqu’à 20% moins chers

Le Samsung Galaxy Z Fold2 a coûté 2 000 $/2 000 € au lancement, tombant plus tard à 1 800 $/1 800 € et maintenant encore moins. Ne vous y trompez pas, cela reste un appareil très cher. Il y a peut-être de bonnes nouvelles à l’horizon – la rumeur veut que la prochaine génération d’appareils pliables Galaxy sera jusqu’à 20% moins chère au lancement.

Notez le « jusqu’à ». Si Samsung trouve un moyen de réduire d’un cinquième le prix, le Galaxy Z Fold3 commencera à 1 600 $ / 1 600 €. Cher, oui, mais il évolue vers un niveau plus raisonnable. Et cela pourrait faire baisser les prix du Z Fold2 – il est actuellement de 1 535 € en Allemagne, trop proche du prix hypothétique du nouveau modèle. Le prix américain est encore plus bas, 1 200 $, et c’est avant de vous lancer dans les échanges.





Rendus spéculatifs : Galaxy Z Fold3 • Galaxy Z Flip3

Le Galaxy Z Flip3 sera également jusqu’à 20% moins cher, même si nous nous y attendions – une rumeur d’il y a quelques mois affirmait que le clapet pliable passerait à un chipset de milieu de gamme et qu’il y aurait des versions 4G uniquement et 5G. Le Flip 4G original a commencé à 1 380 $, le modèle 5G qui est venu plus tard a commencé à 1 450 $. Cela signifie que le Z Flip3 pourrait être vendu dans une fourchette de 1 100 à 1 200 $.

Encore une fois, c’est le meilleur scénario, mais pas mal compte tenu des mises à niveau – une cote IP, la prise en charge du S Pen sur le Fold, sous la caméra d’affichage sur le Fold et ainsi de suite (et oui, le Fold recevra le plus de mises à niveau). Les Samsung Galaxy Z Fold3 et Z Flip3 sont attendus en juillet.

