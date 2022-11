Rumeur : les Oppo Find N2 et Find N2 Flip seront dévoilés mi-décembre

L’année dernière, l’événement annuel Inno Day d’Oppo était prévu pour le 14 décembre – le jour 1 a amené MariSilicon X et là-bas des choses comme une caméra rétractable, le jour 2 est l’arrivée de l’Oppo Find N. On parle maintenant d’une suite et vous ne seriez pas surpris d’apprendre qu’elle devrait être dévoilée lors de l’Inno Day 2022.

Fuite Station de chat numérique dit que l’Oppo Find N2 et le nouveau Oppo Find N2 Flip seront probablement dévoilés lors de l’événement technologique annuel. Oppo n’a pas encore fixé de date officielle, mais c’est généralement à la mi-décembre.

La société a déjà envoyé des invitations pour le lancement de la série Oppo Reno9 le 24 novembre (jeudi), mais cet événement sera exclusivement axé sur les intermédiaires. Sur la base de rumeurs, nous nous attendons à voir des modèles basés sur le Snapdragon 778G, Dimensity 8100 et le Snapdragon 8 Gen 1. De plus, la société a officiellement taquiné un téléphone basé sur Snapdragon 8 Gen 2 – l’Oppo Find X6 Pro – qui devrait arriver avant la fin de l’année aussi.













Captures d’écran Oppo Find N2

Alors, qu’en est-il de l’Oppo Find N2 ? Des captures d’écran divulguées suggèrent que le nouveau pliable se situera entre les deux avec un chipset Snapdragon 8+ Gen 1 (12 Go de RAM, 256 Go de stockage), plus une puce MariSilicon X pour le traitement d’image.

Une fois ouvert, l’écran interne mesurera 7,1 pouces, un panneau AMOLED LTPO de 120 Hz. Le téléphone embarquera une batterie de 4 520 mAh et vise à être le pliable horizontal le plus léger à ce jour. En ce qui concerne les caméras, les rumeurs prétendent une configuration 50 + 48 + 32MP qui sera partagée avec le OnePlus 11.

Le pliable vertical, l’Oppo Find N2 Flip, aura un écran interne de 6,8 pouces et un écran externe de 3,26 pouces, selon DEC, les deux OLED. Sa caméra principale de 50MP utilisera l’ancien capteur IMX766 (le plus grand modèle recevra l’IMX890 à la place) et un ultra large de 8MP. Celui-ci devrait être alimenté par une batterie de 4 300 mAh, le chipset pourrait être le Dimensity 9000.

Oppo veut probablement terminer l’annonce de Reno9 avant d’annoncer l’Inno Day 2022. Cela pourrait être une « chose de plus » à la fin de l’événement, alors revenez jeudi. Ce seront quelques mois chargés pour Oppo.

