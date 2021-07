Rumeur : les nouveaux MacBook Pro utiliseront le chipset M1X, le nouveau MacBook Air arrivera en 2022 avec M2

Les nouveaux MacBook Pro devraient être lancés plus tard cette année et ils seront alimentés par le chipset Apple M1X, selon @Dylandkt. L’année prochaine, Apple rafraîchira le MacBook Air avec une refonte complète et le chipset M2, qui sera moins puissant.

Le M1X sera fabriqué sur le processus N5P de TSMC, une version raffinée du nœud 5 nm utilisé pour le M1 actuel. La puce utilisera très probablement la même architecture de cœur que le M1, à savoir les cœurs Firestorm et Icestorm que l’on trouve également dans l’A14.

Selon Dylan, le M1X aura un processeur à 10 cœurs avec 8 gros cœurs et 2 cœurs efficaces (par rapport au M1, qui a une configuration 4 + 4). Le nombre de cœurs GPU (8 sur la puce actuelle) peut être doublé voire quadruplé. Il pourrait également y avoir un nouveau Mac mini avec le M1X.





MacBook Air : Intel (à gauche) • M1 (à droite)

En revanche, l’Apple M2 aura moins de cœurs de processeur, bien qu’ils devraient passer à une nouvelle architecture et à un nouveau nœud (ce qui signifie probablement aussi des vitesses d’horloge plus élevées). Un rapport antérieur de Nikkei Asie a affirmé qu’Apple commanderait des chipsets 3 nm l’année prochaine pour une utilisation dans les nouveaux modèles d’iPad Pro. Vraisemblablement, cela fait référence à la puce M2 qui sera également partagée avec le MacBook Air (les deux appareils ne reposent que sur un refroidissement passif, tandis que la conception M1X plus robuste bénéficiera probablement d’un refroidissement actif).

Ou au lieu de partager des puces entre les facteurs de forme, Apple peut diversifier sa gamme de puces avec des puces dédiées pour téléphones, tablettes, ordinateurs portables et ordinateurs de bureau. le Nikkei rapport a déjà mentionné que les puces iPhone seront fabriquées sur un processus de 4 nm, donc une certaine diversification semble inévitable.

La source | Passant par