Rumeur: les iPhone 15 et 15 Plus auront une nouvelle bosse d’appareil photo

Voici une folle rumeur concernant la gamme iPhone 15. Par CrevettePommePro sur Twitter, les modèles d’iPhone 15 (lire les non-pros) auront une nouvelle bosse de caméra. L’initié n’entre pas dans les détails, suscitant un débat animé dans les commentaires.

Si la rumeur devait se concrétiser, la nouvelle bosse pourrait signifier plusieurs choses différentes. Selon une rumeur, les iPhone 15 et 15 Plus recevront l’appareil photo 48MP des Pros actuels, ce qui pourrait entraîner une bosse d’appareil photo différente. Une autre raison d’une nouvelle bosse pourrait être le changement de conception supposé vers un dos arrondi.

En l’état, l’iPhone 15 devrait arriver dans des tailles d’affichage correspondant au duo actuel (6,1″ et 6,7″). Ils hériteront également probablement de l’île dynamique et obtiendront un nouveau port USB-C. En ce qui concerne les modèles Pro, il pourrait y avoir un iPhone 15 Pro de 6,1 pouces et un iPhone 15 Pro Max plus grand, voire un iPhone 15 Ultra.

Nous le saurons dans environ 7 mois.

