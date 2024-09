RUMEUR : Le successeur de la Switch offrirait une meilleure autonomie de batterie que la Switch

Les rumeurs concernant le successeur de la Switch circulent comme des petits pains depuis quelques semaines, et il semble que certaines d’entre elles aient de bonnes chances d’être vraies. Alors que nous réfléchissons à la récente vague de fuites, une autre information supposée interne a fait son apparition, et celle-ci concerne l’autonomie de la batterie.

Selon La loi de Moore est morteAMD cherchait à collaborer avec Nintendo sur le successeur de la Switch, mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévu, ouvrant la voie à Nvidia. Il semble que l’un des points de friction ait été la performance de la puce, car AMD voulait pousser les performances de la puce jusqu’à 15 watts, mais Nintendo voulait les maintenir à 5 watts afin d’éviter une batterie plus lourde et plus chère.

Il semblerait que Nintendo et Nvidia se soient associés pour le successeur de la Switch, car Nvidia pouvait fournir une puce qui correspondait à la puissance d’AMD, mais elle était beaucoup plus efficace tout en étant moins chère. Cela conduit à une batterie qui devrait fournir environ 20 Wh, soit légèrement plus que la Switch. La bonne nouvelle est que le successeur de la Switch consommera considérablement moins d’énergie en mode portable, ce qui se traduira par une meilleure autonomie de la batterie dans l’ensemble.