Rumeur : le Sony Xperia 1 VI arrive au MWC 2024 avec un appareil photo 6x à grand capteur

Selon la dernière rumeur provenant d’un représentant commercial, Sony envisagerait de lancer son prochain produit phare plus tôt en 2024, lors du Mobile World Congress à Barcelone fin février. Cela ferait l’annonce trois mois plus tôt que celle du Xperia 1 V (et ce téléphone a été lancé encore plus tard, fin juillet).

Donc, si cela est vrai, cela signifie que le Xperia 1 VI sera à temps pour affronter les principaux téléphones pionniers Snapdragon 8 Gen 3 comme le Galaxy S24 Ultra et le Xiaomi 14 Pro.

L’autre partie de la rumeur prétend que le Xperia 1 VI aura un appareil photo à zoom 6x avec un grand capteur. Cela rapprocherait le zoom d’environ 140 mm – un cran au-dessus du recadrage actuel des zooms 125 mm-slash-5x. L’appareil photo disposera également des capacités Clear Image Zoom de Sony.

Enfin, le Xperia 1 VI poursuivra la tradition de Sony d’être expédié dans un emballage durable, c’est-à-dire avec des matériaux recyclés et sans accessoires.

Source | Via