Rumeur : le Samsung Galaxy Z Fold3 aurait une meilleure gestion de la chaleur que le S21 Ultra

Nous nous attendons à voir le Galaxy Z Fold3 de Samsung arriver le mois prochain et les attentes de ce pliable très attendu ne peuvent pas être plus élevées. On sait à peu près tout sur le Z Fold3 qu’il y a à savoir, mais une nouvelle rumeur laisse entrevoir une bonne nouvelle pour les gamers et les gros utilisateurs.

Fold3 (version Snapdragon 888) a moins de chaleur dans les jeux quotidiens, beaucoup plus fort que S21U, et a une bonne autonomie. – Univers de glace (@UniverseIce) 20 juillet 2021

Selon un tweet de @IceUniverse, le Samsung Galaxy Z Fold3 bénéficiera d’une gestion thermique améliorée. En d’autres termes, le téléphone dissipera mieux la chaleur des composants internes du pliable que même le produit phare actuel de Samsung : le Galaxy S21 Ultra. De plus, on peut s’attendre à une « bonne autonomie de la batterie » selon la rumeur, mais c’est une rumeur bien trop subjective. Les certifications TENAA ont confirmé que le téléphone sera livré avec une capacité de batterie de 4 400 mAh, 100 mAh moins que le Z Fold2.

Il convient de noter que le leaker fait référence à la variante Snapdragon 888 du Z Fold3. Cela suppose qu’il y aura également une variante alimentée par Exynos. Ce n’était pas le cas avec le Z Fold2, qui n’était disponible qu’en variante Snapdragon 865+ pour toutes les régions.





Rendus divulgués de Samsung Galaxy Z Fold3

Le Samsung Galaxy Z Fold3 peut être annoncé ou non le 11 août. L’incertitude vient du fait que Samsung a révélé la date puis l’a rapidement retirée de son site Web, mais Bixby confirme également la date.

