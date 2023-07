Rumeur : le OnePlus Ace 2 Pro aura jusqu’à 24 Go de RAM et 1 To de stockage

Le OnePlus Ace 2 Pro est attendu plus tard ce mois-ci et nous avons déjà vu plusieurs fuites de détails clés. Maintenant, il y a quelques corrections en plus de plus de détails sur le nouveau téléphone.

Selon un article sur Weibo, le téléphone aura un écran de 6,74 pouces avec une résolution de « 1,5K » – vraisemblablement, ce sera le même 1 240 x 2 772 pixels que l’Ace 2 normal. Cependant, ce sera un écran incurvé comme l’original As Pro.

Comme indiqué précédemment, l’Ace 2 Pro sera alimenté par le Snapdragon 8 Gen 2. Leakster tissu technique prétend que la configuration supérieure du téléphone aura un énorme 24 Go de RAM et 1 To de stockage. Si c’est vrai, ce ne sera que le deuxième téléphone avec autant de RAM après le Red Magic 8S Pro+.









OnePlus Ace 2

Il y a plus – le téléphone prendra en charge une charge plus rapide que prévu, sa batterie de 5 000 mAh ira jusqu’à 150 W. Pour rappel, l’Ace Pro d’origine avait une batterie de 4 800 mAh/150 W, l’Ace 2 a une batterie de 5 000 mAh/100 W.

Nous avons déjà entendu dire que le nouveau modèle aura une configuration de caméra 50 + 8 + 2MP, le nouveau rapport le confirme et ajoute que le capteur principal sera l’IMX890, le même capteur est utilisé dans l’Ace 2 et le produit phare OnePlus 11.

Soit dit en passant, OnePlus a modifié la configuration de la mémoire Ace 2 et l’a publiée sous le nom de OnePlus 11R sur certains marchés. À l’heure actuelle, il n’est pas clair si la variante Pro sera publiée en dehors de la Chine et quel nom de modèle sera utilisé.

