RUMEUR : Fuite d’images et de spécifications du successeur de Switch (MISE À JOUR)

L’image ci-dessus est censée montrer à quoi ressemblera le successeur de la Switch, et comme beaucoup l’attendaient, il semble être extrêmement similaire à la Switch actuelle. Bien sûr, les véritables changements se trouvent à l’intérieur du système lui-même, car la puissance du matériel sera très différente de celle de la première itération de la Switch.

Nous savions tous que ce n’était qu’une question de temps. Même si Nintendo n’a rien dévoilé officiellement pour le successeur de la Switch, nous savons qu’il sera dévoilé d’un jour à l’autre. Les rumeurs vont bon train sur le fait que des développeurs se dirigent vers Nintendo, que des chaînes de production mettent la console en production, que des fonctionnalités sont divulguées, etc. Aujourd’hui, tout cela atteint son paroxysme avec le premier aperçu supposé de la console elle-même.

Comme toujours, n’oubliez pas que tout ceci n’est que rumeurs et spéculations jusqu’à ce que Nintendo confirme les détails. Espérons que cela se produira dans un avenir très proche !

Il y a également eu quelques rendus qui ont fuité, mais ils sont apparemment de nature un peu plus douteuse. Le jury n’a pas encore tranché sur le fait qu’il s’agisse de rendus réels, nous avons donc décidé de ne pas les inclure dans l’article. Vous pouvez toujours les trouver via le lien source de Reddit si vous souhaitez y jeter un œil.

MISE À JOUR:Comme nous l’avons mentionné plus haut, les rendus qui sont sortis plus tôt dans la journée étaient un peu douteux. Nous avons maintenant vu que ces rendus ont été retracés jusqu’à un passionné d’impression 3D. Ce qui n’est pas clair, c’est s’il s’agit de la même source qui a fourni les images que vous voyez ci-dessus. Il est possible que l’appareil sur ces images ait été imprimé en 3D à partir des rendus réalisés par des fans, mais encore une fois, nous n’avons aucune preuve définitive pour le moment.