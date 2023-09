Rumeur : Christopher Nolan réalisera deux films de James Bond

https://cl.buscafs.com/www.tomatazos.com/public/uploads/images/413377/413377_600x315.jpg

Avec la première réussie d’Oppenheimer – A 95%, Christopher Nolan démontre une fois de plus pourquoi les sociétés de production lui laissent la possibilité de travailler sur ses films exactement comme il l’entend. Le réalisateur s’est imposé depuis des années dans différents genres et est déjà considéré comme l’un des meilleurs créateurs de l’histoire d’Hollywood. Mais comme beaucoup d’autres artistes accomplis, Nolan a plusieurs rêves à réaliser et l’un d’eux est de réaliser un film de James Bond, ce qui pourrait être sur le point de se réaliser.

James Bond a toujours été une source d’inspiration pour Christopher Nolan

La première de Memento – 92% ont aidé Nolan à se frayer un chemin à Hollywood, car même si le film a été réalisé avec un petit budget, il était clair que la vision du réalisateur était trop ambitieuse pour rester dans ces cercles. Son accord avec Warner Bros., qui visait essentiellement à le faire connaître dans le monde entier, a toujours été bénéfique pour son travail car ils lui ont donné une liberté de création, surtout après le succès de Batman Begins. 84% et ses suites qui ont changé bon nombre des tendances attendues du cinéma de super-héros.

Déjà avec ces adaptations DC, il était clair que Nolan avait une appréciation particulière pour James Bond, puisque la manière dont le héros était représenté dans cet univers était similaire à la façon dont l’agent travaillait dans ses missions. Le réalisateur n’a jamais nié cette influence, et plusieurs critiques de l’époque ont même affirmé que ces films étaient ce qui se rapprochait le plus du genre d’espionnage que pouvait proposer le scénariste, ce qui était vrai jusqu’au développement de Tenet – 83%. Ce film, désormais dans le genre mais avec des touches de science-fiction, a fortement divisé le public et les spécialistes, qui ont préféré voir une version de Bond entre les mains de Nolan.

Affiche officielle de No Time to Die (Source : IMDb)

Principe Il a fait face à plusieurs obstacles dus à la pandémie mondiale et est finalement devenu le titre qui a marqué le départ de Nolan de Warner Bros. Discovery, qui espérait à l’époque construire sa plateforme de streaming en sacrifiant certaines sorties de films. Le réalisateur a trouvé en Universal un nouveau refuge pour développer Oppenheimer avec liberté et contrôle total sur le montage final, en plus de décider de l’heure à laquelle il sera diffusé dans les salles commerciales et au format IMAX, ouvrant ainsi la voie à l’une des premières les plus réussies de 2023 et la plus importante de la carrière du réalisateur.

Le James Bond de Nolan pourrait devenir une réalité très bientôt

Avec ce succès, on pourrait penser que Nolan pourrait s’approcher en toute sécurité du personnage de James Bond, et certains trouvent très curieux que pendant tout ce temps les producteurs n’aient pas approché quelqu’un comme lui. Après pas le temps de mourir – 83% clôtureront le cycle de Daniel Craig, la promesse d’un nouvel agent 007 suscite des attentes quant à l’éventuel nouveau protagoniste et au nouveau responsable de ce projet. Le réalisateur d’Interstellar – 71% ne manquent aucune occasion de rappeler au monde leur envie d’adapter l’espion et il semble qu’ils pourraient enfin y parvenir.

Selon un rapport de Monde de la bobine (via CBR), Barbara Broccoli et Michael G. WilsonLes producteurs des films de James Bond ont Nolan en ligne de mire pour réaliser non pas un, mais deux films 007. Ce rapport explique que des négociations étaient en cours avant le début des grèves et il semble que le plus important pour le réalisateur soit de parvenir à un accord équitable pour avoir une totale liberté de création avec le personnage, ce qui pourrait compliquer les choses en fonction des projets que les dirigeants ont pour le protagoniste à long terme.

Si cette nouvelle est réelle, elle ne peut être confirmée pour le moment car les grèves ont également paralysé ces négociations. Même si l’association des réalisateurs est parvenue à un accord avec les producteurs, Nolan soutient toujours les grèves en tant que scénariste et les productions sont pour l’instant sur pause. La clé sera de voir si le créateur et les producteurs parviennent à un accord sur la nouvelle version de James Bond afin que Nolan puisse entrer dans cette franchise avec l’assurance qu’il aura le soutien nécessaire pour réaliser sa vision.

