Rumer Willis se déshabille pour montrer son nouveau « mom bod » « plus rond et jiggly »

Rumer Willis montre fièrement son nouveau « mom bod ».

La fille de Bruce Willis a posé nue sur Instagram lundi tout en célébrant son corps post-partum.

« Ce corps qui est le mien a créé un humain à partir de zéro… et elle a l’air et se sent un peu différente maintenant, mais je suis vraiment impressionnée tous les jours quand je regarde ma fille et la vois sourire ou regarder son visage parfait et ses petits orteils et la façon dont elle ses yeux s’illuminent quand elle se réveille le matin et reconnaît mon visage. Elle est l’amour de ma vie », a commencé Rumer en légende.

Elle a poursuivi : « Ce corps que j’ai passé tant d’années à essayer de façonner et de modeler dans ce que je pensais être désirable ou me faisait me sentir bien dans mes vêtements, est un peu plus doux et plus rond, agité et différent et c’est ok, plus que ok c’est assez incroyable parce que j’ai fait grandir une personne à l’intérieur. Ce petit être que j’aime avec une férocité et un émerveillement qui atteint de nouveaux niveaux chaque jour.

Rumer a accueilli Louetta, surnommée Lou, en mai, avec son partenaire Derek Richard. Elle a poursuivi en expliquant les changements qu’elle a vus dans son corps depuis l’accouchement.

« Je sais que mon corps est encore en train de se réajuster, mais quelle que soit la forme dans laquelle il se retrouve, je suis simplement reconnaissant pour tout ce qu’il a fait et continue de faire », a poursuivi Willis. « Dans le processus de transformation en cours, je suis reconnaissante pour chaque rebondissement. Mes seins sont peut-être plus gros et peut-être à la dérive vers le bas, mais quel cadeau et privilège de pouvoir nourrir et nourrir mon Lou. Ils font aussi un oreiller fantastique pendant que nous dormons ensemble. Mes hanches et mon ventre, maintenant plus doux et plus ronds, bercent ma fille dans la sécurité, la chaleur et l’amour. »

Rumer a conclu sa légende Instagram avec un message expliquant qu’elle accepte les changements de son corps et leur donne « une si profonde gratitude ».

La fille de Willis, Louetta Isley, est la première petite-fille de Demi Moore et Bruce. En juin, Rumer s’est rendu sur les réseaux sociaux pour célébrer la première fête des pères de Bruce.

« Voir mon père tenir ma fille dans ses bras aujourd’hui est quelque chose que je chérirai pour le reste de ma vie », a écrit Rumer dans la légende. « Sa douceur et son amour pour elle étaient si purs et beaux. »

Elle a poursuivi : « Papa, j’ai tellement de chance de t’avoir, et Lou aussi. Merci d’être le papa le plus idiot, le plus aimant et le plus cool qu’une fille puisse demander. La meilleure fille papa du jeu…. »

Avant la naissance de sa fille, Rumer a dit à People : « [My parents] sont tellement excités. Mes sœurs sont tellement excitées et c’est tellement amusant d’amener le premier petit-enfant de notre famille, surtout parce que nous sommes un si grand groupe à ce stade. »

La femme de 34 ans a également partagé le meilleur conseil de ses parents avant la naissance de sa fille.

« Vous n’avez aucun contrôle sur quoi que ce soit et vous avez juste beaucoup de grâce avec vous-même », a-t-elle déclaré au point de vente.

Toute la famille s’est ralliée à Bruce à la suite de son diagnostic de démence en février partageant des mises à jour et des moments touchants avec l’acteur.

