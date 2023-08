Voir la galerie





Crédit d’image : Michael Simon/Shutterstock

Rumer Willis est une nouvelle maman qui entre dans une toute nouvelle ère ! Dans une paire de photos partagées sur Instagram le jeudi 11 août, la fille de 34 ans d’icônes hollywoodiennes Bruce Willis et Demi-Moore a tué un haut tube rose clair avec une veste assortie non zippée alors qu’elle regardait la caméra. Elle a accessoirisé avec une paire de lunettes de soleil réfléchissantes élégantes et des colliers en couches délicats. Elle portait ses cheveux longs et ondulés pour les boutons-pression, et portait même son anneau de nez signature.

Sœur Scout LaRue Willis l’a rejointe pour le deuxième selfie, vêtue d’un magnifique pull vert sauge, le tout par la marque de vêtements boho-chic Free People. « Entrer dans ma Hot 🌶️ Mom Thirst Trap Era », Rumer a légendé le message. « J’ai mis quelques looks radieux avec @freepeople aujourd’hui. Tellement hâte de voir ce que vous en pensez.

Les fans de la nouvelle maman étaient heureux de partager leurs réflexions dans la section des commentaires. « La mère de Louetta a tout pour plaire !! » a écrit un fan, faisant référence à la petite fille de Rumer Louetta Isley Thomas Willis. «Les gens ont parfois cette idée fausse que nous, les femmes, ne pouvons pas être sexy après être devenues maman. Ce n’est tellement pas vrai ! » remarqua un autre. « J’ai bercé le look de maman sexy tout au long de mes 30 et 40 ans. Ces jours-ci, je porte le look maman rock’n’roll. Un troisième a écrit : « Wow, tu es magnifique, la maternité te va bien ! » tandis qu’un quatrième a jailli, « bombes! »

Rumer et Derek Richard Thomas ont accueilli leur premier enfant, bébé Louetta, « à la maison le mardi 18 avril », ont-ils écrit dans une annonce à l’époque. « Vous êtes de la pure magie », ont-ils ajouté, « vous êtes plus que ce dont nous avons jamais rêvé. »

Être maman est quelque chose que l’actrice a toujours prévu. « C’est comme une de ces choses étranges sur lesquelles je sais que parfois les gens ont une telle clarté, comme » Oh, je veux être musicien, je veux ça « , et il n’a jamais été question pour moi que je voulais être maman, » a-t-elle déclaré lors d’une apparition en février 2023 sur Kimberly Van der Beekc’est Chroniques de la salle de bain podcast. « Et cela ressemblait à un tel but divin et quelque chose qui, quand j’ai commencé à y penser, ressemblait à une telle joie. »

