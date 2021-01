Rumer Willis a terminé 2020 sur une note personnelle spéciale.

Avant que l’horloge ne sonne le 31 décembre à minuit, Demi Moore et Bruce WillisLa fille aînée avait une autre raison de célébrer: atteindre quatre ans d’abstinence.

« 4 ans de sobriété aujourd’hui !!! Tellement reconnaissante de me choisir au-dessus de tout besoin de distraire ou de m’engourdir », a-t-elle écrit dans un post Instagram personnel. « Surtout cette année où tant de choses se sont passées non seulement pour moi, mais pour le monde. Je ressens une immense gratitude pour que même lorsque je n’échappe pas aux sentiments qui surgissent, peu importe la difficulté [sic] ou douloureux ils peuvent être, je fais de mon mieux pour vivre à travers eux et sortir de l’autre côté. «

Réfléchissant aux nombreuses difficultés survenues en 2020, l’actrice de 32 ans a reconnu à quel point sa sobriété a été un exploit et la force qu’elle s’est montrée. « Cette année a soulevé tant de défis », a-t-elle poursuivi, « mais je le sais parce que je choisis de relever le défi à chaque fois que je m’aime et que je me montre que je suis capable de tout surmonter. »