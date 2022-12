‘Rum Jamun ou Gulab Jamonk’? La vidéo virale de Gulab Jamun Flambé divise Internet

Les Indiens ont un coin spécial dans leur cœur qui est juste réservé aux sucreries. Et quand on parle de bonbons Desi, l’amour est à un autre niveau ! De Rasmalai et Rasgulla à Gulab Jamun, la liste est interminable. Avec chaque état indien vient son célèbre bonbon qui satisfait la dent sucrée diversifiée des Indiens. Cependant, Gulab Jamun est un bonbon que l’on trouve dans presque toutes les autres confiseries en raison de sa popularité et de son penchant. Certains préfèrent le chauffer pour rehausser le goût tandis que d’autres le dégustent avec du Rasmalai ou toute autre combinaison appropriée. Mais cette vidéo de Gulab Jamun flambé par un blogueur n’était pas un cas habituel jusqu’à ce qu’elle devienne virale et divise Internet.

La blogueuse-nutritionniste culinaire qui s’appelle Gauravi a partagé le clip sur Instagram où on pouvait la voir verser deux Gulab Jamuns et du sirop de sucre dans une louche. Elle y a ensuite ajouté un trait de rhum (Old Monk) avant de le maintenir à feu vif sur la cuisinière à gaz. La version flambée du Gulab Jamun a ensuite été transférée dans un verre élégant pour obtenir toutes les sensations de la touche unique d’un Desi mithai.

Le flambé est une technique de cuisson dans laquelle une boisson alcoolisée est ajoutée à une poêle chaude qui donne une expérience dramatique au plat et améliore son goût général. Le Cambridge Dictionary définit Flambé comme « verser de l’alcool sur les aliments et y mettre le feu pendant la cuisson ».

La vidéo virale de Gulab Jamun recevant le traitement flambé a suscité des réactions mitigées sur les réseaux sociaux. Certains utilisateurs ont déclaré avoir essayé le plat tandis que d’autres ont fait remarquer qu’ils aimeraient en profiter à l’avenir. “Frère, je l’ai essayé et c’est l’une des meilleures façons de profiter du vieux moine”, a répondu un utilisateur tandis qu’un autre a écrit : “Gulab JaMonk… c’est ce que vous avez vu.”

Bro, je l’ai essayé et c’est l’une des meilleures façons de profiter du vieux moine – Levi (@ RajVLewis1) 25 décembre 2022

Les internautes qui n’ont pas été dérangés par le combo alimentaire ont dit : « S’il peut y avoir un gâteau au rhum, pourquoi ne peut-il pas y avoir un Jamun au rhum ? “J’essaie ça avec du rhum la prochaine fois”, a déclaré un autre.

S’il peut y avoir un gâteau au rhum, pourquoi ne peut-il pas y avoir un jamun au rhum – Shruti Sharma (@messilysorted) 26 décembre 2022

L’autre groupe d’utilisateurs n’était pas d’accord avec le Gulab Jamun Flambé, car l’un d’eux a commenté : “Cela va faire monter votre taux de sucre dans le sang.”

Le deuxième utilisateur s’est exclamé au risque d’ouvrir une bouteille de Rhum devant le feu et a dit : “Ouvrez la bouteille de Rhum près d’une flamme, ça va”, tandis que le troisième a déclaré : “Je suis brûlé..!” Un tweet disait également : « On dirait Old Monk ka Tadka ».

