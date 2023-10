Ruiz de A établit un record, Rooker atteint le 30e HR alors que A perd la finale de la saison

ANAHEIM — Après que les A aient établi des records de futilité cette saison, un record a été battu et un autre jalon atteint dimanche qui pourrait les aider à aborder l’hiver sur une note positive, malgré leur défaite 7-3 contre les Angels en fin de saison.

Le voltigeur Esteury Ruiz a battu le record d’une seule saison de Kenny Lofton dans la Ligue américaine par une recrue avec son 67e but volé. Ensuite, le voltigeur compagnon Brent Rooker, le seul All-Star de l’équipe cette saison, a fracassé son 30e home run de l’année, son record en carrière.

Les A ont terminé leur saison funèbre à 50-112 après une fiche de 60-102 l’année dernière, affichant le pire bilan de la franchise depuis que les A de Philadelphie de 1916 étaient passés à 36-117. Avec les rêves de déménagement à Vegas du propriétaire honni John Fisher qui pèsent sur le Coliseum, les A ont enduré leur première saison consécutive de 100 défaites à Oakland et la première de la franchise depuis 1964-65 à Kansas City.

Mais les deux moments de bien-être de dimanche ont aidé à atténuer une autre défaite. L’explosion de Rooker et le record de Ruiz volé en troisième manche, éclipsant le record AL de Lofton en 1992, ont suscité beaucoup d’émotions dans l’abri d’Oakland.

« C’était un but pour (Ruiz) », a déclaré le manager des A, Mark Kotsay. «Je sais à quel point il a travaillé dur. Il est acharné dans sa préparation. Il étudie les lanceurs et il est doué pour capter les tendances. … Et c’est génial pour Rook. En fait, j’ai eu une réaction assez importante pour l’enfant. Je pense que c’est parce que je sais d’où il vient. Il était le 26e homme de l’équipe après l’entraînement de printemps, donc j’ai probablement réagi un peu plus émotionnellement que j’aurais dû mais… je sais ce que cela signifie pour lui.

Les émotions étaient le thème de la journée alors que la star à double sens des Angels, Shohei Ohtani, parcourait les sacs et les boîtes éparpillés dans le club-house des Angels de Los Angeles après la finale de la saison, échangeant des câlins et des signatures de souvenirs avec ses coéquipiers pendant qu’ils faisaient tous leurs bagages pour le hiver.

Tout le monde dans le bâtiment savait que ce serait peut-être le dernier jour de match d’Ohtani avec cette équipe après six années sans précédent, et l’incertitude concernant leur superstar bien-aimée domine toutes les autres questions qui pèsent sur les Halos.

Ohtani était dans l’abri des Angels tout le week-end, encourageant ses coéquipiers lors de leurs deux derniers matchs moins de deux semaines après avoir subi une opération au coude lanceur. Ohtani peut devenir agent libre après les World Series, et les Halos n’ont pas participé aux séries éliminatoires ni terminé au-dessus de la troisième place de l’AL West au cours de son mandat à Anaheim.

« Shohei va prendre la meilleure décision pour lui et sa famille, et nous respectons cela, (mais) nous espérons qu’il sera un Angel pour le reste de sa carrière », a déclaré le voltigeur des Angels Mickey Moniak, qui a connu une saison exceptionnelle – en particulier pendant frapper derrière Ohtani. « J’adorerais être son coéquipier pendant très longtemps. »

Les Angels ont terminé leur huitième saison consécutive de défaites avec une victoire alors que Brandon Drury a réussi deux circuits et un double et a produit trois points pour remporter la victoire contre Oakland.

Carson Fulmer (1-1) a réussi deux coups sûrs et trois buts sur balles en cinq manches sans but pour les Angels lors de son premier départ dans une ligue majeure depuis le 24 septembre 2019. L’ancien huitième choix au total des White Sox était hors des majors l’année dernière, mais a rejoint le système des Angels en mai et a été rappelé la semaine dernière.

JP Sears (5-14) a réussi quatre coups sûrs et trois points en quatre manches pour les A.