Ruing Sénat Loss, Georgia GOP demande si les modifications de la règle de second tour se sont retournées contre lui

Le taux de participation en plein essor cette année a conduit les républicains de Géorgie à insister sur le fait que leur loi électorale n’était pas répressive.

“Nous avons eu ce que je pense être une exécution presque sans faille de deux énormes élections en termes de participation et en termes de précision et d’intégrité”, a déclaré Butch Miller, un leader républicain au Sénat de l’État de Géorgie qui a aidé à rédiger la loi électorale et quitte le chambre après avoir perdu la primaire du lieutenant-gouverneur.

M. Miller a déclaré qu’il “ne se souciait pas” de la façon dont certains comtés, y compris de grands comtés à tendance démocrate dans la région d’Atlanta, avaient ouvert des jours de vote anticipé supplémentaires, un sentiment repris par d’autres républicains de Géorgie après la victoire de M. Warnock.

La nouvelle loi a évidemment eu un effet sur le vote des Géorgiens. Lors du second tour de janvier 2021, 24 % des votes ont été obtenus par le biais de bulletins de vote par correspondance qui avaient été postés aux électeurs. Mardi, seulement 5% des voix ont été envoyées par la poste, en raison des restrictions sur les personnes pouvant recevoir un bulletin de vote par correspondance et du raccourcissement de la période de ruissellement, ce qui a rendu plus difficile la demande et la réception d’un bulletin de vote dans le délai imparti.

La loi de 2021 a également réduit le nombre de jours de vote anticipé en personne à un minimum de cinq, mais a permis aux comtés de Géorgie d’ajouter plus de jours avant la semaine de vote anticipé mandatée par l’État. La campagne Warnock a pressé les comtés démocrates de l’État d’ouvrir le vote anticipé le week-end après Thanksgiving, donnant aux électeurs les plus susceptibles de voter pour le sénateur des jours supplémentaires pour le faire.

Mais ensuite, M. Raffensperger a cherché à faire appliquer une loi de l’État qui interdit le vote anticipé en personne le samedi après Thanksgiving, ce qui a conduit au succès du procès de M. Warnock.