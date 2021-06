Rui Patricio: Roma en pourparlers pour signer le gardien portugais des Wolves alors que Jose Mourinho cherche à se renforcer | Actualités footballistiques

La Roma est en pourparlers pour signer le gardien des Wolves Rui Patricio.

Le club des West Midlands demande des frais compris entre 10 millions de livres sterling (12 millions d’euros) et 13 millions de livres sterling (15 millions d’euros) pour le joueur de 33 ans.

Le nouvel entraîneur-chef Jose Mourinho cherche à se renforcer avant la prochaine saison de Serie A et vise le n ° 1 du Portugal.

Patricio, qui travaille chez Wolves depuis 2018 et n’a plus qu’un an sur son contrat, partage un agent avec lequel Mourinho travaille en étroite collaboration depuis de nombreuses années – Jorge Mendes.

Patricio a déménagé à Molineux du Sporting Lisbonne pour 16,2 millions de livres sterling dans l’un des nombreux accords que Mendes a conclus avec les Wolves.

Image:

Le nouveau manager de la Roma, Jose Mourinho, vise un accord avec le gardien des Wolves Rui Patricio



Le gardien a fait 157 apparitions pour le club et a gardé 37 feuilles blanches, dont 31 en Premier League, comme il a impressionné sous la direction de l’ancien patron Nuno Espirito Santo.

Nuno a depuis quitté le club et a été remplacé par Bruno Lage cet été.

Mourinho, quant à lui, a pris les commandes de la Roma après avoir été limogé par Tottenham vers la fin de la saison et cherche à restaurer sa réputation dans la capitale italienne.