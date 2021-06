Rui Patricio: Roma conclut un accord de 13 millions de livres sterling pour signer le gardien des Wolves et du Portugal | Actualités footballistiques

La Roma est proche d’un accord avec les Wolves pour signer le gardien Rui Patricio.

L’équipe de Serie A – désormais dirigée par Jose Mourinho – se rapprocherait de la valorisation des Wolves de 13 millions de livres sterling pour le numéro un portugais.

Ciel en Italie rapportent que la structure de l’accord pourrait comporter un paiement initial de 8,6 millions de livres sterling (10 millions d’euros), suivi de bonus.

La Roma cherche à vendre le gardien espagnol Pau Lopez en premier et des pourparlers sont en cours sur la double vente de Lopez et de l’attaquant Cengiz Under, qui était prêté à Leicester la saison dernière, à Marseille.

La décision de Patricio pourrait progresser plus rapidement une fois Lopez parti, et maintenant que le Portugal a été éliminé de l’Euro par la Belgique lors des huitièmes de finale.

Patricio, qui travaille chez Wolves depuis 2018 et n’a plus qu’un an sur son contrat, partage un agent avec lequel Mourinho travaille en étroite collaboration depuis de nombreuses années ; Jorge Mendès.

Il a déménagé à Molineux du Sporting Lisbonne pour 16,2 millions de livres sterling dans l’un des nombreux accords que Mendes a conclus avec les Wolves.

Le nouveau manager de la Roma, Jose Mourinho, vise un accord pour le gardien des Wolves Patricio



Le gardien a fait 157 apparitions pour le club et a gardé 37 feuilles blanches, dont 31 en Premier League, comme il a impressionné sous la direction de l’ancien patron Nuno Espirito Santo.

Nuno a depuis quitté le club et a été remplacé par Bruno Lage cet été.

Mourinho, quant à lui, a pris les commandes de la Roma après avoir été limogé par Tottenham vers la fin de la saison et cherche à restaurer sa réputation dans la capitale italienne.