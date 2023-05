Ruhaanika Dhawan passe la classe X avec brio, dit qu’elle a été scrutée par les gens: « J’ai étudié dur »

L’enfant actrice Ruhaanika Dhawan, populairement connue pour son personnage Pihu dans Ye Hai Mohabbatein, a réussi son examen de classe X. Née en 2007, Ruhaanika est sous les projecteurs depuis 7-8 ans. Dhawan a partagé la nouvelle de sa réussite scolaire sur son Instagram et a même déclaré que cela avait été un défi pour elle car elle était toujours scrutée par les gens, demandant « est-ce qu’elle étudie même? »

Ruhaanika a partagé la nouvelle avec une photo sur laquelle elle pose avec sa mère, tenant son certificat d’examen. Dhawan a sous-titré la photo avec un long message disant : « SatnamWaheguru. Tout se termine aujourd’hui. MOI contre TEST. Je me suis assuré de gagner ! Et cela n’a été possible qu’avec un travail acharné ! Il n’y a pas de substitut au travail acharné » – Thomas Edison . » Elle a en outre écrit : « Pour être honnête, c’était un plus grand défi pour moi car j’étais toujours surveillée par des gens qui faisaient des commentaires sur moi, ÉTUDIE-T-ELLE MÊME ? Oui, j’étudie et j’ai étudié dur ! La 10e année a été réussie avec brio. Yahoo . »

Voici le poste





Dès qu’elle a partagé la publication, les internautes l’ont félicitée. Un internaute a écrit : « Woooohooooo Ruhi félicitations beta ». Un autre internaute a écrit : « J’aime vraiment la façon dont vous gérez vos affaires bébé continuez les gars ne les jugez pas et pensez qu’ils n’étudient pas après les avoir vu jouer ou faire des vidéos de bobines chaque enfant a besoin de temps pour jouer s’amuser et étudier aussi quel genre de parents qui ne veulent pas qu’un enfant n’étudie personne. » Un internaute a écrit : « Félicitations bébé ». Un autre internaute a écrit : « Wow ma star, toutes mes félicitations. » Outre Ye Hai Mohabbatein, Ruhannika a également joué dans Sunny Deol-star Ghayal Once Again (2016)