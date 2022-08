Rugissements de dinosaures : ce que les scientifiques disent qu’ils ressemblaient réellement

Personne sur Terre n’a jamais entendu rugir un dinosaure. Mais cela n’a pas empêché les scientifiques et les cinéastes de se demander : à quoi ressemblaient les dinosaures ?

La réponse la plus célèbre pourrait provenir du film parc jurassiquequi comportait des rugissements de dinosaures qui ressemblaient à ceci :

C’est un bruit effrayant, mais ce n’est probablement pas réaliste. Les dinosaures étaient des reptiles, mais quand le parc jurassique Les concepteurs sonores ont créé leurs rugissements, ils les ont principalement construits à partir de sons de mammifères – à partir d’enregistrements de tigres, de lions, de koalas (!), D’ânes, de dauphins et d’éléphants.

Il n’y a aucune base scientifique pour qu’un T. rex sonne comme un âne. Au lieu de cela, les cinéastes essayaient d’évoquer le sentiment d’être en présence d’un dinosaure. (parc jurassique Le concepteur sonore Gary Rydstrom a un jour répondu à la question critique d’un scientifique sur le film en riant et en disant : « C’est un film. »)

Déterminer à quoi ressemblaient réellement les dinosaures est une tâche presque impossible, car les scientifiques ne peuvent pas exactement déterrer un rugissement fossilisé. “La plupart des structures produisant des sons sont des tissus mous ou des tissus durs moins résistants”, explique le paléontologue Michael Habib. Inexplicable, Le podcast scientifique de Vox sur les questions sans réponse. “Ce sont des muscles et du cartilage, et ceux-ci ont tendance à ne pas se fossiliser.”

Pourtant, les scientifiques pensent que c’est une question importante. Comprendre à quoi ressemblaient les dinosaures signifie comprendre un peu mieux le monde dans lequel ils vivaient et est essentiel pour comprendre comment ils se sont comportés.

Pour commencer, les formes des squelettes de dinosaures fournissent quelques astuces. Un dinosaure, appelé parasaurolophus (alias Ducky de La terre avant le temps), avait une longue chambre dans son crâne, ce qui permettait aux scientifiques d’estimer les fréquences générales qui auraient pu résonner dans sa tête. Mais cette chambre ne nous parle pas de la véritable voix du dinosaure qui l’a alimentée.

Pourtant, tout espoir n’est pas perdu. Afin de comprendre à quoi pouvait ressembler une vraie voix de dinosaure, les scientifiques peuvent se tourner vers des parents de dinosaures encore en vie.

“Nous devons faire de notre mieux”, dit Habib, avec les indices dont disposent les scientifiques. Ce sont les pistes les plus prometteuses.

Les crocodiliens émettent des grondements graves. Peut-être qu’un T. rex aussi.

Les scientifiques peuvent se tourner vers des parents vivants de dinosaures pour reconstituer leurs sons. S’ils partagent un ancêtre commun, ils peuvent également avoir des attributs similaires, comme la façon dont ils émettent des sons.

Un de ces groupes apparentés est celui des crocodiliens (crocodiles, alligators, caïmans), qui partagent un ancêtre commun avec les dinosaures qui vivaient il y a environ 250 millions d’années.

Si vous regardez parc jurassiquevous verrez un T. rex ouvrir la bouche pour rugir, mais si les T. rex ressemblent davantage à des crocodiliens, ils auraient probablement fait davantage un grondement grave et à bouche fermée.

“Ils grondent si puissamment que vous voyez des ondulations tout autour d’eux sur l’eau”, explique Habib à propos des crocodiliens. “Ils secouent l’étang, en gros.”

Les plus gros animaux ont tendance à émettre des sons plus graves que les petits animaux. Alors imaginez un énorme dinosaure, plusieurs fois plus gros qu’un crocodile commun ; il est possible que ce dinosaure ait fait un grondement de crocodilien très grave et à bouche fermée.

La paléontologue Julia Clarke en a fait une démonstration avec la BBC, en lançant un son d’alligator extrêmement loin afin de simuler à quoi aurait pu ressembler un T. rex :

Au fur et à mesure que la hauteur diminue, elle se rapproche de la plage connue sous le nom d’infrason. Tout comme la lumière infrarouge est une longueur d’onde trop longue pour qu’un humain puisse la voir habituellement, les ondes infrasonores vibrent si lentement qu’elles peuvent être difficiles à entendre pour un humain. Donc, si les dinosaures ressemblaient à un crocodilien ultra-grave, beaucoup de leurs sons auraient pu être difficiles à entendre. Les poils des oreilles sont trop petits pour vibrer à cause de ce son, mais de plus grandes parties du corps pourraient avoir vibré.

Si un humain était renvoyé dans le temps, il aurait pu ressentir le son dans ses jambes ou sa poitrine. Terrifiant !

Les oiseaux sont encore plus proches des dinosaures, alors les dinosaures auraient-ils pu chanter ?

Les crocodiles sont un bon point de départ pour imaginer à quoi auraient pu ressembler les dinosaures, mais ils ne sont pas les parents les plus proches des dinosaures.

Cet honneur revient aux oiseaux, les descendants directs des dinosaures. “J’avais l’habitude de mettre un poulet rôti sur la visionneuse de documents dans la salle de classe”, explique Clarke. “Vous pouvez voir l’assemblage de ces structures qui se trouvent dans votre poulet rôti dans les archives fossiles.”

Alors, comment les oiseaux peuvent-ils potentiellement nous apprendre à quoi ressemblaient les dinosaures ? Un indice : les oiseaux ont un organe vocal unique. La plupart des vertébrés émettent des sons en utilisant leur larynx, un organe vocal situé dans la gorge, mais les oiseaux utilisent un syrinx, un organe vocal situé profondément dans la poitrine, à côté du cœur. Clarke aime plaisanter, “Les oiseaux chantent avec le cœur.”

Parce qu’un syrinx est situé profondément dans la poitrine, il produit un son plus efficacement, c’est pourquoi les petits oiseaux peuvent faire des bruits aussi forts. De plus, contrairement à un larynx, une syrinx a en fait deux ouvertures, de sorte que les oiseaux peuvent produire plusieurs hauteurs à la fois. “Ils peuvent chanter un duo avec eux-mêmes”, explique Habib. La grive des bois, par exemple, fait cela en chantant deux notes en même temps.

Mais si les oiseaux sont en fait de minuscules dinosaures, pourquoi considérer les sons des crocodiliens ? Le problème est que les scientifiques ne savent pas quand les syrinx sont apparus pour la première fois. Clarke a trouvé un syrinx d’il y a 67 millions d’années (environ un million d’années avant l’extinction des grands dinosaures), mais ce syrinx provenait d’un ancien parent canard, pas d’un énorme dinosaure. Elle n’a pas encore trouvé de preuves concrètes d’un énorme dinosaure avec une syrinx.

Mais parce que les syrinx sont des structures molles, il est difficile d’en trouver des preuves. (La syrinx de Clarke était une découverte extrêmement rare.) Il est donc possible qu’il existe d’autres syrinx encore plus anciennes, attendant d’être déterrées.

Des dinosaures chantant un duo avec eux-mêmes ?

Si les scientifiques confirmaient que les dinosaures avaient des syrinx, cela ouvrirait un monde de possibilités sonores. Les dinosaures auraient peut-être ressemblé à de grands oiseaux incapables de voler comme les autruches ou les émeus, qui peuvent produire toutes sortes de sifflets, de soufflements gutturaux et de claquements de gorge.

Mais plus un dinosaure est gros, plus il aurait semblé étrange. Habib décrit un énorme son de syrinx de dinosaure potentiel comme un “tuba honk”. « C’est comme une impulsion », dit-il. « Un son très faible. Bruhhhhhm, bruhhhhhm, bruhhhhhm. Habib m’a fait ce bruit au téléphone :

Mais attendez. Cela peut devenir bien plus étrange. Une syrinx aurait permis à un dinosaure de faire deux sons à la fois, alors Habib peut vraiment laisser libre cours à son imagination : « Prends deux tubas. Et faites-les jouer sur différentes notes les unes sur les autres aussi fort que possible. C’est juste ce genre de grondement de guerre.

Il est également possible que les dinosaures ressemblent à un mélange d’oiseaux et de crocodiliens. Habib dit qu’ils auraient pu faire des sons à bouche ouverte comme des oiseaux et des sons de crocodiliens à bouche fermée ensemble.

Voici ce qu’il imagine :

Ils pourraient faire des sons à bouche ouverte avec deux tonalités différentes, puis pourraient également faire des sons à bouche fermée qui seraient un grondement. Et ils pourraient basculer entre les deux, ce qui signifie qu’ils pourraient gronder, et pendant que votre corps tremble encore du grondement, ils peuvent ouvrir la bouche et vous faire exploser avec deux notes non infrasonores mais toujours très basses, alors que les choses sont toujours gentilles de trembler du grondement. Cela pourrait devenir très intéressant.

Habib s’empresse d’avertir que parce que nous ne savons pas si les énormes dinosaures avaient des syrinx, tout cela est spéculatif. “L’estimation la plus prudente serait d’utiliser des sons à base de crocodiliens” pour imaginer des dinosaures, dit-il. “Mais le mieux est probablement une combinaison minutieuse de tout ce qui précède.”

Dans l’épisode de cette semaine de Inexplicable, le concepteur sonore de Vox Cristian Ayala s’est essayé à créer des sons de dinosaures scientifiquement plausibles basés sur ces conversations. Voici son processus d’assemblage d’un nouveau son de T. rex, basé sur ce que nous avons appris des paléontologues.

Il a commencé par le « b’caw » d’un poulet, l’a piqué, et a ajouté le bruit d’un bécasseau (et Inexplicable le pigeon du producteur Mandy Nguyen, Sunny), superposant les bruits à différentes fréquences les uns sur les autres. Il y a une petite influence de tuba et quelques sons d’autruche, d’émeu et d’alligator également.

Est-ce à quoi ressemblait réellement un T. rex ? Personne ne sait!

Mais il est probable que ce soit une représentation plus précise que ce que vous entendrez dans parc jurassique. Les scientifiques à qui j’ai parlé ont souligné que cet exercice est plus qu’un simple jeu d’enfant. Le son est important car il montre comment les animaux anciens communiquaient, comment ils se déplaçaient, comment ils vivaient. Les scientifiques ne sauront peut-être jamais exactement à quoi ressemblait ce monde, mais en tentant de recréer des sons de dinosaures, ils peuvent imaginer, ne serait-ce qu’un peu mieux, le monde dans lequel vivaient ces créatures.