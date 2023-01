Ruggero Deodato, dont “l’holocauste cannibale” est enragé, décède à 83 ans

Et pourtant, le film a également développé un culte et est largement reconnu pour avoir influencé les films ultérieurs, en particulier “The Blair Witch Project” (1999), qui, comme “Cannibal Holocaust”, a utilisé une vanité d’images trouvées destinée à laisser les téléspectateurs demander, ” Était-ce réel ?

Le film, sorti en 1980 en Italie et plus tard (parfois après avoir surmonté les interdictions) dans d’autres pays, a suscité des commentaires brûlants de la part des critiques et de certains spécialistes du cinéma. En 1985, la chronique “Phantom of the Movies” du Daily News de New York l’appelait “le genre d’abats cinématographiques endommagés au cerveau et à l’estomac qui donne une mauvaise réputation aux films de pacotille”.

Cette distinction appartient au réalisateur italien Ruggero Deodato, dont “Cannibal Holocaust” l’aurait brièvement accusé de meurtre à cause de scènes de mort qui semblaient un peu trop réelles, ainsi que de plaintes pour obscénité et cruauté envers les animaux.

Lorsque vous réalisez le film le plus infâme jamais sorti d’un genre parfois appelé le vomitorium cannibale, vous avez atteint une véritable notoriété cinématographique.

M. Deodato est décédé le 29 décembre à Rome. Il avait 83 ans.

Eugenio Ercolani, cinéaste et historien du cinéma qui avait longuement interviewé M. Deodato, a confirmé le décès. Il a dit que M. Deodato avait une pneumonie et souffrait d’insuffisance rénale et hépatique.

M. Deodato a réalisé une variété de films au cours d’une carrière qui a commencé dans les années 1960, ainsi que la réalisation de publicités et d’épisodes de séries télévisées italiennes. Il y avait, par exemple, “Live Like a Cop, Die Like a Man” (1976), un thriller policier qui, selon M. Deodato, était l’un de ses favoris personnels. “Last Feelings” (1978), un drame romantique sur un nageur de compétition qui apprend qu’il est atteint d’une maladie en phase terminale, a établi des comparaisons (généralement défavorables) avec “Love Story”, le blockbuster américain de 1970.

Mais ses films d’horreur de la fin des années 70 et des années 80 ont éclipsé tout le reste. Il a réalisé dans un sous-genre qui, d’une manière générale, présentait des rencontres entre les Occidentaux modernes et les habitants de la jungle, les Occidentaux ne se portant pas bien. Avant “Cannibal Holocaust”, il a travaillé sur le territoire avec “The Last Survivor” (1977, également publié sous divers autres titres), dans lequel des prospecteurs de pétrole dont l’avion est endommagé lors d’un atterrissage brutal aux Philippines sont accueillis par des cannibales.

“Le barrage non sélectif de torture et d’effusion de sang du réalisateur Ruggero Deodato comprend des termites mangeant de la chair humaine, un python mangeant un iguane et une fille donnant naissance et jetant son bébé à un crocodile affamé”, a écrit Linda Gross dans une critique de 1978 du Los Angeles Times.

“Le matériel de promotion prétend que ‘The Last Survivor’ a été réalisé parmi des tribus authentiques et qu’un membre de l’équipe qui a disparu pendant le tournage est présumé avoir été victime de rites cannibales”, a-t-elle ajouté. “Dommage que les cannibales n’aient pas mangé le film à la place.”