Rugby-La moitié des joueurs d’élite ont montré des changements dans le volume du cerveau

Une étude scientifique a révélé que 50% des joueurs de rugby d’élite présentaient un changement inattendu du volume cérébral en raison d’impacts sur la tête, la fondation qui a financé la recherche appelant à un changement des protocoles de rugby pour leur bien-être à long terme.

L’étude, financée par la Fondation Drake, a révélé qu’environ 23% des joueurs présentaient également des anomalies dans la structure cérébrale de la substance blanche et des vaisseaux sanguins.

Les blessures à la tête, les commotions cérébrales et leur impact potentiel sur la santé à long terme sont à l’honneur dans le rugby depuis que d’anciens joueurs ont déposé un recours collectif contre les instances dirigeantes, dont World Rugby, alléguant un échec à minimiser les risques.

« Le bon sens dicte que le nombre et la férocité des impacts, à la fois à l’entraînement et au jeu réel, doivent être considérablement réduits », a déclaré le fondateur de la fondation, James Drake, dans un communiqué.

« Depuis que le rugby s’est professionnalisé dans les années 1990, le jeu a changé au-delà de toute reconnaissance. Les joueurs sont maintenant généralement plus gros et plus puissants, nous devons donc être conscients de toutes les ramifications que des impacts accrus auront sur leur corps. »

De nombreux anciens joueurs ont reçu un diagnostic de lésions cérébrales permanentes, de démence précoce, de dépression ou de symptômes et signes d’encéphalopathie traumatique chronique (CTE).

Richard Boardman de Rylands Law, qui représente les anciens joueurs professionnels atteints de lésions cérébrales qui intentent une action en justice contre les instances dirigeantes, a déclaré que les résultats de l’étude étaient « choquants ».

« Les gladiateurs de la Rome antique ne seraient pas satisfaits (des chiffres de l’étude) », a déclaré Boardman.

« Est-ce que cela signifie que potentiellement la moitié de l’équipe des Lions britanniques et irlandais jouant… a un dysfonctionnement cérébral ? Si c’est le cas, ils ne se sont pas inscrits pour cela.

« Deuxièmement, les personnes testées – l’âge moyen était de 25 ans – étaient si jeunes. En fait, nous croyons fermement que le pourcentage de joueurs de rugby à la retraite plus âgés souffrant de lésions cérébrales est susceptible d’être encore plus élevé. »

Un rapport d’une commission parlementaire publié jeudi a déclaré que le gouvernement britannique avait été invité à imposer un protocole standard minimum pour les commotions cérébrales dans tous les sports afin de réduire le risque de lésions cérébrales chez les athlètes. [nL4N2OX2X1]

« J’espère que l’approche téméraire, musculo-chrétienne, ‘survie du plus fort’, des sports de contact au Royaume-Uni, qui est en place depuis le 19ème siècle, touche à sa fin », a ajouté Boardman.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici