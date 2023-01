Rugby India lance 2023 avec la division 1 du championnat national de rugby à 15 à Odisha

Le championnat national de rugby à 15 (division 1) a débuté à l’université KIIT, ici avec un total de 17 équipes participant dans les catégories masculine et féminine, dont certains des plus grands noms des équipes nationales indiennes.

« Les clubs forment les éléments constitutifs du rugby en Inde. La loyauté d’un joueur émane d’abord de son club et trouve son avatar le plus féroce lorsqu’il joue pour la nation. Cela donne à Rugby India une immense fierté et satisfaction d’organiser trois tournois nationaux de rugby Inter-Club 15 (Division 1, Division 2 et Division 3) pour les hommes et les femmes.

«La division 1 est le joyau de la couronne et la tenir au KIIT Bhubaneswar convient à son statut. Nous souhaitons le meilleur à tous les clubs pour ce tournoi historique”, a déclaré Rahul Bose, président de Rugby India.

En tant que plus grand tournoi de rugby interclubs du pays, l’événement sera également l’occasion de repérer les meilleurs joueurs du format 15, tant pour les équipes nationales masculines que féminines.

Au total, 10 équipes concourront dans la catégorie masculine et 7 équipes se disputeront la première place dans la catégorie féminine.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué)