Rugby féminin en Angleterre : Les roses rouges battent le Canada pour se qualifier pour la finale de la Coupe du monde | Nouvelles du monde

L’équipe féminine de rugby d’Angleterre est devenue la première équipe à s’assurer une place en finale de la Coupe du monde après une victoire cinglante contre le Canada.

Les Red Roses ont résisté à une poussée tardive de leurs rivaux amateurs en demi-finale à Auckland pour mettre fin au match serré 26-19, qui a vu les deux équipes marquer trois essais.

L’équipe de Simon Middleton a dû creuser profondément pour étendre sa série de victoires à 30 matches et organiser une confrontation avec les hôtes et les champions en titre néo-zélandais le 12 novembre.

S’exprimant après le match, Middleton a déclaré: “Nous sommes venus ici pour entrer en finale, et nous avons dû le faire de gré ou de force aujourd’hui.

“Le Canada a été absolument brillant aujourd’hui, ils ne font tout simplement pas d’erreurs avec le ballon et vous mettent beaucoup de pression.

“Nous avons un peu de travail à faire cette semaine pour remettre notre jeu en place car nous n’avons pas bien joué aujourd’hui.”

La capitaine anglaise Sarah Hunter a déclaré : “C’était incroyable.

“Nous sommes venus ici pour participer à ce match la semaine prochaine, mais le Canada nous a vraiment mis à l’épreuve.

“Jusqu’au fil, c’est allé, tellement fier de la façon dont l’équipe a creusé à la fin. Le Canada a été implacable, ils sont venus et ils sont venus et ils sont venus et les filles ont juste mis leur corps en jeu.

“Nous étions désespérés d’entrer dans cette finale la semaine prochaine.”

Image:

Les Red Roses ont fait face à un défi de taille de la part de leurs rivaux amateurs en demi-finale



Elle a ajouté: “Nous sommes une équipe qui réalise que nous n’avons encore rien gagné. Nous économiserons la fête jusqu’à ce que nous obtenions le résultat que nous voulons la semaine prochaine.

“Vous pouvez voir ce que cela signifiait pour les filles par la suite. Nous avons fait notre travail, nous en profiterons, mais la grande déclaration est la semaine prochaine. C’est là que nous devons nous concentrer.

“Ce fut un match difficile. La récupération est absolument essentielle maintenant. Nous devons être aussi frais et prêts à jouer que possible.”

La capitaine canadienne Sophie de Goede n’a pas tari d’éloges sur les efforts de son équipe.

“Il n’y avait aucune différence de talent aujourd’hui”, a-t-elle déclaré.

“Imaginez simplement ce que nous pourrions faire avec plus de matchs et plus de ressources. Je suis vraiment fier d’être Canadien et nous avons un bel avenir devant nous.”

L’Angleterre affrontera les Black Ferns en finale à Eden Park après que la demi-mouche française Caroline Drouin ait raté un penalty de dernière minute pour remporter la demi-finale.

La Nouvelle-Zélande est sortie vainqueur 25-24 après être revenue de l’arrière à la mi-temps pour organiser une finale à succès contre les Red Roses dimanche prochain.