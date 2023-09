Rugby Canada cherche à étendre le protocole de carton bleu sur les commotions cérébrales à travers le Canada

Rugby Canada est sur le point d’élargir l’accès à un programme visant à faciliter le suivi des joueurs après qu’ils ont été retirés du terrain en raison d’une commotion cérébrale présumée.

Le programme de carton bleu est testé lors de matchs de rugby en Ontario depuis 2019, les officiels de match remettant le carton à un joueur qui présente des signes ou des symptômes d’une commotion cérébrale. Le processus peut être initié par n’importe qui sur le terrain de jeu, comme des coéquipiers, des entraîneurs ou des entraîneurs.

Les officiels sont tenus d’inclure les détails de la carte dans leur rapport de match. Ces informations sont filtrées dans une base de données qui ajoute un drapeau au nom du joueur, l’empêchant d’être ajouté à une nouvelle feuille de match jusqu’à ce qu’il ait suivi un processus de retour au jeu, qui implique d’être vu par un médecin ou une infirmière praticienne. .

Cela survient plus d’une décennie après le décès de Rowan Stringer, 17 ans, un joueur de rugby décédé du syndrome du deuxième impact suite à de multiples blessures à la tête en l’espace d’une semaine en 2013.

Rugby Canada prévoit étendre le programme de carte bleue à d’autres provinces l’année prochaine, dans le but de le mettre en œuvre éventuellement à travers le pays.

Rugby Canada savait qu’il devait tirer les leçons de la mort de Rowan pour tenter de rendre le sport plus sécuritaire, selon Jackie Tittley, responsable de la formation et de l’éducation de l’organisation sportive.

« [The blue card program] nous donne une meilleure capacité de suivre et de surveiller ces joueurs et de garantir qu’ils reçoivent les soins dont ils ont besoin et l’autorisation dont ils ont besoin pour retourner à notre jeu en toute sécurité », a-t-elle déclaré à CBC Sports.

La loi Rowan adoptée en 2018

Le programme a été créé après que l’Ontario a adopté une loi au nom de Rowan il y a cinq ans, après des années de plaidoyer en faveur de la sécurité des commotions cérébrales et de sensibilisation de la famille de Rowan.

La loi Rowan oblige les jeunes athlètes, parents, entraîneurs, personnel d’équipe et officiels à consulter chaque année les ressources de sensibilisation aux commotions cérébrales de l’Ontario. Il exige également la mise en place d’un processus permettant de retirer les joueurs du jeu et de les renvoyer sur le terrain à la suite d’une suspicion de commotion cérébrale.

L’Ontario a adopté la loi Rowan en 2018. Rowan Stringer, dix-sept ans, est décédé après avoir subi de multiples blessures à la tête en jouant au rugby en l’espace d’une semaine en 2013. (Facebook)

Rugby Canada avait déjà une politique en place pour retirer les athlètes du jeu s’ils étaient soupçonnés d’avoir subi une commotion cérébrale, mais la loi de Rowan a poussé l’organisation à aller plus loin et à trouver un moyen de mieux suivre les athlètes après une éventuelle blessure. » dit Tittley.

Un élément clé du programme consiste à souligner aux gens autour de l’athlète qu’ils ont la responsabilité de parler s’ils voient quelqu’un qui présente des symptômes de commotion cérébrale, même si l’athlète lui-même ne l’a pas identifié comme un problème.

« Cela peut être très compliqué et nous devons certainement travailler avec ces individus pour qu’ils comprennent que plus vite ils attireront l’attention, plus vite nous pourrons les réhabiliter et les ramener en toute sécurité au jeu, et donc plus longtemps ils seront probablement en vie. continuer à pratiquer notre sport », a déclaré Tittley.

Michael Jorgensen pense avoir subi deux commotions cérébrales en jouant au rugby, dont une qui lui a fait manquer l’occasion de passer l’examen d’admission à la faculté de droit lorsqu’il était à l’université.

Michael Jorgensen, joueur de rugby et doctorant à l’Université de Toronto, étudie la mise en œuvre du programme de carte bleue en Ontario. (Photographie de Sam Connell)

Maintenant doctorant à la faculté de kinésiologie et d’éducation physique de l’Université de Toronto, Jorgensen étudie comment les athlètes gèrent le risque de commotion cérébrale et comment ils réagissent aux nouvelles politiques et protocoles. Il continue également de pratiquer ce sport et de travailler comme officiel de match.

Au cours des dernières années, Jorgensen a étudié le programme pilote de cartes bleues de Rugby Canada en Ontario, interrogeant les officiels de match sur leur expérience en matière de distribution de cartes bleues.

Au début, il a déclaré que les officiels du match s’inquiétaient de leur responsabilité et se demandaient s’ils seraient qualifiés pour détecter les symptômes d’une commotion cérébrale. Il croit que de nombreuses préoccupations ont été résolues depuis que le programme a été entièrement mis en œuvre dans toute la province et que les fonctionnaires ont reçu davantage d’éducation.

« C’est juste rassurant de savoir que, d’accord, nous ne cherchons pas de diagnostic, nous cherchons simplement à jouer la sécurité », a déclaré Jorgensen.

Le programme pourrait être dans d’autres provinces l’année prochaine

La prochaine phase de sa recherche consiste à interroger des athlètes et des parents pour tenter de comprendre les éventuels obstacles au retour au jeu, comme l’accès aux soins médicaux.

« Il y a beaucoup de pression sur le système de santé publique et souvent les athlètes et les parents doivent essayer d’obtenir un certificat médical ou de s’absenter du travail ou de l’école ou de tout autre engagement qu’ils ont en déplacement », » dit Jorgensen. « Et pour les communautés plus rurales, cela pourrait être encore plus difficile. »

Dans une situation idéale, Tittley a déclaré qu’un officiel de match délivrerait un carton bleu, que le personnel de l’équipe et ses coéquipiers soutiendraient la décision de l’officiel et qu’il y aurait des ressources en place pour élaborer un plan permettant à l’athlète d’obtenir les soins dont il a besoin.

« Cela n’arrive pas toujours », a-t-elle déclaré. « Donc, pour que nous comprenions grâce à cette recherche pourquoi cela pourrait se produire, cela nous aidera certainement à améliorer le programme à l’avenir. »