Rugby Australie embauche Eddie Jones comme entraîneur-chef pour un contrat de cinq ans; Dave Rennie limogé | Actualités du rugby à XV

Eddie Jones a été embauché au poste d’entraîneur-chef par Rugby Australie, pour un contrat de cinq ans

Rugby Australia a nommé Eddie Jones au poste d’entraîneur-chef pour un contrat de cinq ans, un peu plus d’un mois après son limogeage en Angleterre, Dave Rennie quittant le poste pour lui faire place.

Jones a été démis de ses fonctions à la RFU le 6 décembre après sept ans à la tête de l’équipe et revient en Australie près de 18 ans après son départ.

L’Australie a également annoncé que Jones “supervisera” l’équipe féminine, bien que l’entraîneur-chef des Wallaroos, Jay Tregonning, n’ait pas été mentionné dans le communiqué.

Rugby Australia a confirmé le rendez-vous lundi matin, heure locale, Jones devant commencer le 29 janvier.

“C’est un coup majeur pour le rugby australien d’avoir le meilleur entraîneur du monde de retour chez lui pour entraîner les emblématiques Wallabies et pour superviser le programme Wallaroos”, a confirmé le président de Rugby Australia, Hamish McLennan.

“La profonde compréhension d’Eddie de notre système de rugby et la connaissance de notre groupe de joueurs et de nos parcours permettront à l’équipe de passer au niveau supérieur.

“Eddie comprend instinctivement la manière australienne de jouer au rugby – cela représente une opportunité de trouver un entraîneur d’une immense expertise et expérience dans les plus grandes compétitions, et nous ne voulions pas la manquer.”

L’Angleterre et l’Australie pourraient se rencontrer en quart de finale de la Coupe du monde de rugby en France, qui commence dans huit mois seulement.

Entraîneur-chef des Wallabies entre 2001 et 2005, Jones a mené l’Australie à la finale de la Coupe du monde de rugby 2003, où ils ont perdu contre l’Angleterre, et a également remporté le titre des Tri-Nations 2001.

En plus de ses rôles précédents d’entraîneur-chef de l’Angleterre et de l’Australie, Jones a été entraîneur-chef du Japon entre 2012 et 2015, et a été conseiller technique avec l’Afrique du Sud lors de leur campagne victorieuse de la Coupe du monde 2007.

“Je voudrais remercier Dave [Rennie] pour son travail acharné et ses efforts avec les Wallabies – nous sommes reconnaissants pour tout ce qu’il a fait pour le rugby australien”, a ajouté Andy Marinos, PDG de RA.

Dave Rennie a été limogé pour permettre à Jones de prendre le relais

“Dave a joué un rôle déterminant dans le développement d’une grande partie de la profondeur que nous voyons dans et autour de l’équipe actuelle des Wallabies ; il y a un certain nombre de joueurs qui sont de véritables possibilités pour la Coupe du monde en raison des opportunités que Dave a fournies.

“L’éthique de travail, l’esprit au sein du groupe et la façon dont l’équipe se comporte sont tous le résultat direct de l’apport de Dave – il a vraiment marqué ce groupe de joueurs.”

Jones a déclaré: “C’est une merveilleuse opportunité pour moi de pouvoir rentrer chez moi en Australie et de mener ma nation à une Coupe du monde de rugby.

“Cela va être une période immense pour le rugby australien – en tant que fier Australien, c’est un grand honneur de pouvoir rentrer à la maison et diriger l’équipe nationale pendant ces années.

“L’équipe des Wallabies est un groupe de joueurs vraiment talentueux avec une bonne profondeur – si nous pouvons avoir tout le monde en forme et en bonne santé pour la Coupe du monde cette année, je suis convaincu que nous pouvons aller en France et briser la sécheresse de 24 ans de gagner le Coupe du monde de rugby.

“J’ai vu à quel point les Wallaroos étaient courageux lors de la Coupe du monde de rugby en Nouvelle-Zélande l’année dernière – il semble qu’il y ait un véritable esprit dans ce groupe qui fera avancer le programme féminin avant leur prochaine Coupe du monde en 2025.

“J’ai vraiment hâte de rentrer à la maison et de rester coincé.”