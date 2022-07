Rugby Australia condamne le comportement « offensant » des fans envers l’Angleterre et Eddie Jones | Actualités du rugby à XV

L’entraîneur-chef de l’Angleterre, Eddie Jones, a été maltraité à la suite de la victoire du troisième test contre l’Australie

Le directeur général de Rugby Australie a condamné les propos et comportements “offensants” des supporters envers l’Angleterre samedi soir.

L’entraîneur-chef de l’Angleterre, Eddie Jones, a été impliqué dans une confrontation en colère avec un fan australien après avoir été traité de “traître” pendant le match.

Dans un communiqué lundi, Andy Marinos a déclaré que les propos tenus par les spectateurs de la zone des membres du Sydney Cricket Ground (SCG) envers le personnel anglais étaient “inacceptables” et “non représentatifs des valeurs du rugby”.

“Nous avons une politique de tolérance zéro pour les comportements inappropriés, et nous travaillons avec Venues NSW sur des sanctions appropriées pour ces personnes”, a ajouté Marinos.

“Le rugby est fier des valeurs de respect et d’intégrité – comme on le voit chez les joueurs des deux équipes après le coup de sifflet final d’une série âprement disputée au SCG samedi soir.

“Nous nous attendons à ce que les spectateurs adhèrent à ces valeurs de respect et d’intégrité lorsqu’ils assistent à des matchs de rugby – et, nous l’espérons, dans la société en général.”

Cela survient après que des images publiées sur les réseaux sociaux lors de la victoire 21-17 de samedi ont montré que Jones était appâté dans deux incidents distincts la nuit où l’Angleterre a remporté une série.

Faits saillants du troisième et dernier test entre l'Australie et l'Angleterre, à Sydney

Dans un clip, un homme portant une casquette Wallabies et tenant une pinte de bière pointe un doigt vers Jones alors qu’il marche sur le terrain et dit deux fois “tu es un traître”, provoquant une réaction furieuse.

Jones se dirige vers le stand et répond “viens ici et dis-le” trois fois, ce qui fait reculer le fan surpris, puis est emmené par un membre du personnel de sécurité du terrain.

On peut entendre l’agent de sécurité dire au fan “Je vous ai déjà parlé”.

Dans un autre incident qui se produit alors qu’il se promène dans la zone réservée aux membres du SCG, Jones est une fois de plus traité de traître et cette fois, il répond “qu’est-ce que tu as dit, putain d’idiot. Va et baise * toi-même mon pote.”

David Flatman et Michael Lynagh reviennent sur la victoire de l'Angleterre dans la série Test contre l'Australie et discutent de ce qu'ils ont appris sur la jeune équipe d'Eddie Jones

Dans un incident séparé qui s’est également produit lors de la troisième série de Test of Australia avec l’Angleterre, un autre fan a été filmé en train de grimper sur le toit de la tribune et d’uriner.

Lundi, Rugby Australia a déclaré que l’homme avait été banni à vie, qualifié de “déplorable” et “honteux”.

“Cet individu s’est vu interdire à vie les événements de Rugby Australie – et nous continuerons à soutenir les autorités dans leur gestion de l’affaire”, a déclaré M. Marinos.

Il est entendu que Jones, un Australien qui a entraîné les Wallabies de 2001 à 2005, a été victime d’abus hostiles lors de la marche vers et depuis la boîte de l’entraîneur avec la disposition au SCG signifiant qu’il devait traverser des sections de la foule locale.

Will Greenwood a de la sympathie pour Eddie Jones après que sa réaction à un fan australien le traitant de traître a été publiée sur Twitter

“Les clowns pensent qu’ils ont le droit d’abuser des entraîneurs”, a déclaré Jones au Héraut du matin de Sydney lorsqu’on l’interroge sur l’incident.

Greenwood défend Jones suite à un incident

Sports du ciel L’expert en union de rugby Will Greenwood était sympathique à Jones pour avoir réagi comme il l’a fait compte tenu de la situation à laquelle il était confronté.

“Tout le monde avec un téléphone est maintenant un journaliste, n’est-ce pas? Donc chaque action qui est prise, vous devez agir comme un moine tibétain, vous devez agir comme un saint tout le temps et vous obtenez des jeunes répréhensibles… qui crient des choses et pensent qu’ils sont à l’abri de toute réponse”, a déclaré Greenwood Sky Sports Nouvelles

“Quand vous en obtenez un, cela fait la une des journaux et la réalité est qu’Eddie est un amoureux du rugby, c’est un amoureux de l’Australie qui fait de son mieux pour son pays et un yob crie un langage assez moyen et il a le droit de répondre. Donc, garez-le, laissez-le et passez à autre chose.”

Cela vient à la fin d’une tournée réussie en Australie au cours de laquelle Jones a supervisé une précieuse victoire 2-1 pour l’Angleterre à 14 mois de la prochaine Coupe du monde de rugby.