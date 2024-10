Lundi soir, Donald Trump prononçait un discours à la mairie dans la banlieue de Philadelphie, et la partie questions-réponses a été interrompue par quelques urgences médicales. Trump a réagi en exigeant que de la musique soit jouée dans la salle – d’abord la version de « Ave Maria » de Pavarotti, puis, lorsque les spectateurs se sont avérés OK, le « YMCA » des Village People. « Ne posons plus de questions », a déclaré Trunp. « Écoutons simplement de la musique. Faisons-en un festival de musique. Selon Associated Pressl’équipe de Trump a ensuite joué « November Rain » de Guns N’ Roses, « Nothing Compares 2 U » de Sinéad O’Connor et la version de Rufus Wainwright de « Hallelujah » de Leonard Cohen.

La vidéo de l’événement Trump montre Trump en quelque sorte debout là, hochant la tête silencieusement, les yeux fermés, tandis que la foule se balance et chante au rythme de la version de Rufush Wainwright de « Hallelujah » – vous savez, celui qui était sur le Shrek bande sonore. C’est assez bizarre ! Il y a aussi un moment où il dit : « Super chanson ! » La séance d’écoute aurait duré 45 minutes.

Toutes les vidéos sont bizarres.

ils jouent maintenant Sinéad pendant que Trump se balance et danse pic.twitter.com/xKgFpthg30 -Aaron Rupar (@atrupar) 15 octobre 2024

Vous ne le croirez jamais, mais Rufus Wainwright était pas ravi de voir son enregistrement joué lors de cet événement particulier, et il l’a dit dans un communiqué de presse :