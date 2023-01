Rufus McLean: les Glasgow Warriors limogent l’arrière latéral de l’Écosse après un plaidoyer de culpabilité pour violence conjugale | Actualités du rugby à XV

Les Glasgow Warriors ont résilié le contrat de Rufus McLean après que l’international écossais a plaidé coupable devant un tribunal pour violence conjugale.

“Rufus a admis avoir été victime de violence conjugale et ses actions ne peuvent être tolérées, ce qui a entraîné la fin de son emploi chez Glasgow Warriors”, a déclaré le directeur général des Glasgow Warriors, Al Kellock.

“Nous avons pris cette affaire très au sérieux. Malheureusement, pour tout crime, il y a une victime et en tant que club, nous voulons reconnaître l’impact sur la jeune femme impliquée.”

McLean a le droit de faire appel de la décision de Glasgow.

