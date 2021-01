La star de Dancing On Ice, Rufus Hound, a révélé qu’il avait accepté le poste dans l’émission à succès ITV après six mois difficiles de chômage.

Après avoir signé sur la ligne pointillée pour participer à l’émission à succès de cette année, Rufus a admis que son emploi du temps était libre avant que les producteurs ne l’appellent.

«Je n’aurais pas fait ce spectacle par amour ni par argent sans le fait que le monde entier s’était arrêté et que tout ce que je fais pour gagner ma vie n’existe pas», a-t-il expliqué.

Rufus se souvient avoir pensé aux options qu’il avait à l’époque, l’une était de prendre part à l’émission et l’autre était de «s’asseoir à la maison en se sentant massivement déprimé».







Il a poursuivi: « Au point qui est vrai, si ITV m’appelle et me dit voulez-vous apprendre le patinage sur glace pendant 3 mois et faire un tas de danses et être chez les gens dans la partie la plus misérable de l’année faisant partie de une émission qui rend les gens heureux et répand la joie, est quelque chose que les gens regardent en famille, alors mes choix sont: je peux le faire ou rester à la maison en me sentant massivement déprimé.

« Ou attendre que quelque chose sans doute moins joyeux se présente. Alors, pourquoi je fais le spectacle, c’est pour de l’argent parce que je n’ai pas pu gagner d’argent et que j’ai une hypothèque et une famille.

«Cela ne veut pas dire que je n’ai pas hâte d’y être et cela ne veut pas dire que je ne veux pas que ça se passe bien.







Le comédien a ajouté: « Je suis peut-être la seule personne dans le mélange qui se dit » non, je suis au chômage, je ne veux pas faire ça, je le fais parce que je dois essayer de trouver un moyen de gagner de l’argent « et puis dans la deuxième semaine quand ça commence bien ou la quatrième semaine quand j’obtiens un score parfait ou quoi que ce soit, alors l’histoire peut changer – regardez cette drogue qui est arrivée en disant que ce n’est pas ce que je voulais faire et maintenant regardez-le aller son jété et son spin! «

Rufus complète la formation 2021 en rejoignant les annoncés Myleene Klass, Joe-Warren Plant, Denise Van Outen, Faye Brookes, Jason Donovan, Sonny Jay, Rebekah Vardy, Graham Bell, Colin Jackson CBE, Lady Leshurr et Billie Shepherd.







De retour à ITV au cours de la nouvelle année, douze célébrités patineront chaque semaine en direct avec leurs partenaires professionnels pour tenter d’impressionner à la fois le panel et les téléspectateurs qui décideront finalement qui remportera l’émission.

Phillip Schofield et Holly Willoughby reviennent une fois de plus présenter le spectacle et le panel d’experts de Torvill et Dean, John Barrowman et Ashley Banjo reprendront tous leurs rôles de juges.

