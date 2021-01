Des comparaisons côte à côte de la façon dont New York et Wuhan, la Chine ont sonné au cours de la nouvelle année ont déclenché un débat houleux sur les médias sociaux pour savoir si les États-Unis auraient dû adopter l’approche de Pékin pour gérer la pandémie de coronavirus.

Des photographies montrant des rues vides de Times Square, généralement un centre de réjouissances le soir du Nouvel An, se sont répandues sur les réseaux sociaux jeudi soir, plusieurs commentateurs notant que l’ambiance était considérablement plus festive à Wuhan, la ville chinoise où se trouvait Covid-19. détecté pour la première fois.

Réveillon du Nouvel An: Wuhan vs Times Square pic.twitter.com/Q7VkmLIUhr – Cari Kelemen (@KelemenCari) 1 janvier 2021

Quel genre de message cela envoie-t-il au monde pic.twitter.com/gSzXZbNoSb – Luke Rudkowski (@Lukewearechange) 1 janvier 2021

La vie à Wuhan est pour l’essentiel revenue à la normale après que la ville ait été soumise à un verrouillage sévère de plus de 70 jours. La ville de New York a adopté des mesures similaires, quoique moins zélées, depuis que le virus a atteint les États-Unis en mars, mais a toujours du mal à contenir la maladie. Les habitants de la ville ont été exhortés à rester chez eux pendant les vacances.

Les images ont suscité toute une gamme de réponses, dont certaines très provocantes.

Beaucoup blâmé Le leadership américain pour le contraste qui donne à réfléchir et a choisi Donald Trump comme étant finalement responsable pour la nation « anémique » Réponse Covid-19.

D’autres ont adopté une vision plus géopolitique, en disant les photographies prouvent que les États-Unis sont un «Empire qui s’effondre» et que l’Occident a été « Presque détruit » par le virus « Sans une seule balle tirée. »

Cette Amérique est un empire en train de s’effondrer, mais notre refus d’admettre que cela va causer des difficultés incalculables à des millions de personnes alors que nous nous efforçons de maintenir notre statut à des coûts toujours croissants. – Éleveur de chèvres à l’air débraillé (@ LukeMonroe1) 1 janvier 2021

« Cela envoie le message que l’Amérique est brisée et que la Chine est la nouvelle superpuissance », un commentateur m’a dit de la comparaison entre Wuhan et New York.

De nombreux tweets ont accusé la Chine d’être responsable des rues vides de la Grosse Pomme, déclenchant un débat comparant les réponses de Pékin et de Washington à la crise sanitaire. Plusieurs utilisateurs de Twitter ont fait valoir que New York aurait pu célébrer le Nouvel An comme il le fait normalement s’il avait imposé un « réel » verrouillage comme Wuhan l’a fait en février.

Ils ont été soudés dans leurs maisons et ont reçu l’ordre de ne pas partir. Est-ce ce que vous appelez un VRAI verrouillage. Non, merci. Je vais prendre la liberté. – Michelle Curtis (@michellemcurtis) 1 janvier 2021

Cependant, les commentateurs ont rapidement souligné que l’imitation du verrouillage de Wuhan serait très controversée, car les autorités chinoises ont barricadé – et dans certains cas ont soudé les portes des immeubles d’appartements afin d’empêcher les résidents de quitter leurs maisons.

Lire la suite « C’est comme la Twilight Zone »: Times Square devrait être vide pour le Nouvel An, avec des foules INTERDITES pour la première fois depuis plus d’un siècle

Bien que certains aient salué la réponse de la Chine à l’épidémie, l’efficacité de ces mesures draconiennes n’est toujours pas claire. Alors que beaucoup affirment que les verrouillages ont contribué à réduire la pression sur les systèmes de santé, de nombreuses études se demandent s’ils peuvent réellement être utilisés pour contrôler le virus. Certaines recherches n’ont trouvé aucune relation claire entre les taux de mortalité et le niveau de verrouillage strict, mais elles ont identifié que des mesures plus sévères ont causé de graves dommages économiques tels que la hausse du chômage.

Des questions se sont également posées sur la compatibilité de telles limitations extrêmes de la liberté de mouvement et des libertés fondamentales avec les démocraties occidentales. Le professeur Neil Ferguson, le conseiller du gouvernement britannique en disgrâce qui a été surpris en train de rencontrer sa maîtresse mariée en violation des restrictions Covid-19 du pays, a ouvertement admis dans une récente interview qu’il pensait initialement que seule la Chine pouvait « va-t-en » avec des verrouillages de couverture imposants plutôt que de simplement mettre les malades en quarantaine.

«C’est un État communiste à parti unique, avons-nous dit. Nous ne pouvions pas nous en sortir en Europe, avons-nous pensé… et puis l’Italie l’a fait. Et nous avons réalisé que nous pouvions, » Ferguson a déclaré au Times.

Bien qu’il y ait eu un désaccord considérable sur la façon d’interpréter les images, peu ont nié à quel point il était choquant de voir Times Square presque abandonné le soir du Nouvel An. En fait, le 31 décembre 2020 a marqué la première fois en 116 ans d’histoire du traditionnel « ballon drop » que Times Square était fermé aux spectateurs pendant les vacances.

À Wuhan, des foules immenses se sont rassemblées dans le centre de la ville pour marquer la nouvelle année, même si la plupart des gens portaient encore des masques.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!