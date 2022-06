Rues étouffantes: des centaines de sans-abri meurent dans une chaleur extrême

PHOENIX (AP) – Des centaines de tentes bleues, vertes et grises sont dressées sous les rayons brûlants du soleil dans le centre-ville de Phoenix, un fouillis de toile fragile et de plastique le long des trottoirs poussiéreux. Ici, dans la grande ville la plus chaude d’Amérique, des milliers de sans-abri étouffent à mesure que les températures à trois chiffres de l’été arrivent.

La ville de tentes étouffante a gonflé au milieu des expulsions de l’ère de la pandémie et de la flambée des loyers qui ont déversé des centaines de personnes supplémentaires dans les rues grésillantes qui deviennent étrangement calmes lorsque les températures culminent en milieu d’après-midi. Une vague de chaleur plus tôt ce mois-ci a apporté des températures allant jusqu’à 114 degrés (45,5 Celsius) – et nous ne sommes qu’en juin. Les sommets ont atteint 118 degrés (47,7 Celsius) l’année dernière.

« Pendant l’été, il est assez difficile de trouver un endroit la nuit suffisamment frais pour dormir sans que la police ne vous fasse fuir », a déclaré Chris Medlock, un sans-abri de Phoenix connu dans la rue sous le nom de « T-Bone » qui transporte tout ce qu’il possède. dans un petit sac à dos et se couche souvent dans un parc ou une réserve désertique à proximité pour éviter les foules.

« Si une bonne âme pouvait simplement offrir une place sur son canapé à l’intérieur, peut-être que plus de gens vivraient », a déclaré Medlock dans une salle à manger où les sans-abri peuvent obtenir de l’ombre et un repas gratuit.

La chaleur excessive cause plus de décès liés aux conditions météorologiques aux États-Unis que les ouragans, les inondations et les tornades combinés.

Dans tout le pays, la chaleur contribue à quelque 1 500 décès par an, et les défenseurs estiment qu’environ la moitié de ces personnes sont sans abri.

Les températures augmentent presque partout à cause du réchauffement climatique, se combinant à une sécheresse brutale à certains endroits pour créer des vagues de chaleur plus intenses, fréquentes et plus longues. Les derniers étés ont été parmi les plus chauds jamais enregistrés.

Rien que dans le comté qui comprend Phoenix, au moins 130 sans-abri figuraient parmi les 339 personnes décédées de causes liées à la chaleur en 2021.

« Si 130 sans-abri mouraient d’une autre manière, cela serait considéré comme un événement faisant de nombreuses victimes », a déclaré Kristie L. Ebi, professeur de santé mondiale à l’Université de Washington.

C’est un problème qui s’étend à travers les États-Unis, et maintenant, avec la hausse des températures mondiales, la chaleur n’est plus un danger uniquement dans des endroits comme Phoenix.

Cet été apportera probablement des températures supérieures à la normale sur la plupart des régions terrestres du monde, selon une carte saisonnière créée par des climatologues bénévoles pour l’Institut international de recherche de l’Université de Columbia.

L’été dernier, une vague de chaleur a soufflé sur le nord-ouest des États-Unis, normalement tempéré, et a obligé les habitants de Seattle à dormir dans leurs cours et sur les toits, ou à fuir vers des hôtels climatisés. Dans tout l’État, plusieurs personnes présumées sans abri sont décédées à l’extérieur, dont un homme affalé derrière une station-service.

Dans l’Oregon, les autorités ont ouvert pour la première fois des centres de refroidissement 24 heures sur 24. Des équipes de bénévoles se sont déployées avec de l’eau et des sucettes glacées dans des campements de sans-abri à la périphérie de Portland.

Une analyse scientifique rapide a conclu que la vague de chaleur du nord-ouest du Pacifique de l’année dernière était pratiquement impossible sans que le changement climatique causé par l’homme ajoute plusieurs degrés et renverse les records précédents.

Même Boston explore des moyens de protéger divers quartiers comme son quartier chinois, où la densité de population et le peu d’arbres d’ombrage contribuent à faire monter les températures jusqu’à 106 degrés (41 degrés Celsius) certains jours d’été. La ville prévoit des stratégies telles que l’augmentation de la canopée des arbres et d’autres types d’ombre, l’utilisation de matériaux plus frais pour les toits et l’expansion de son réseau de centres de refroidissement pendant les vagues de chaleur.

Ce n’est pas seulement un problème américain. Une analyse d’Associated Press l’année dernière d’un ensemble de données publié par l’école climatique de l’Université de Columbia a révélé que l’exposition à la chaleur extrême a triplé et affecte désormais environ un quart de la population mondiale.

Ce printemps, une vague de chaleur extrême s’est emparée d’une grande partie du Pakistan et de l’Inde, où le sans-abrisme est répandu en raison de la discrimination et du manque de logements. Le pic à Jacobabad, au Pakistan, près de la frontière avec l’Inde, a atteint 122 degrés (50 degrés Celsius) en mai.

Le Dr Dileep Mavalankar, qui dirige l’Institut indien de santé publique de la ville de Gandhinagar, dans l’ouest de l’Inde, a déclaré qu’en raison de la médiocrité des rapports, on ne sait pas combien de personnes meurent dans le pays à cause de l’exposition à la chaleur.

Des centres de refroidissement d’été pour les sans-abri, les personnes âgées et d’autres populations vulnérables ont ouvert chaque été dans plusieurs pays européens depuis qu’une vague de chaleur a tué 70 000 personnes à travers l’Europe en 2003.

Des secouristes patrouillent à vélo dans les rues de Madrid, distribuant des packs de glace et de l’eau pendant les mois chauds. Pourtant, quelque 1 300 personnes, pour la plupart des personnes âgées, continuent de mourir en Espagne chaque été en raison de complications de santé exacerbées par une chaleur excessive.

La semaine dernière, l’Espagne et le sud de la France ont connu un temps exceptionnellement chaud à la mi-juin, avec des températures atteignant 104 degrés (40 degrés Celsius) dans certaines régions.

Le climatologue David Hondula, qui dirige Phoenix nouveau bureau pour l’atténuation de la chaleurdit qu’avec des conditions météorologiques aussi extrêmes que l’on voit maintenant dans le monde entier, davantage de solutions sont nécessaires pour protéger les personnes vulnérables, en particulier les sans-abri qui sont environ 200 fois plus susceptibles que les personnes hébergées de mourir de causes associées à la chaleur.

« Alors que les températures continuent d’augmenter aux États-Unis et dans le monde, des villes comme Seattle, Minneapolis, New York ou Kansas City qui n’ont pas l’expérience ou l’infrastructure nécessaires pour faire face à la chaleur doivent également s’adapter. »

À Phoenix, les responsables et les défenseurs espèrent qu’un bâtiment vacant récemment converti en un refuge de 200 lits pour sans-abri contribuera à sauver des vies cet été.

Mac Mais, 34 ans, a été parmi les premiers à emménager.

« Ça peut être rude. Je reste dans les refuges ou partout où je peux trouver », a déclaré Mais, qui a été sans abri de temps en temps depuis son adolescence. « Ici, je peux rester dehors, me reposer, travailler sur des demandes d’emploi, rester à l’abri de la chaleur. »

À Las Vegas, des équipes livrent de l’eau en bouteille aux sans-abri vivant dans des campements autour du comté et à l’intérieur d’un réseau d’égouts pluviaux souterrains sous le Strip de Las Vegas.

Ahmedabad, en Inde, qui compte 8,4 millions d’habitants, a été la première ville d’Asie du Sud à concevoir un plan d’action contre la chaleur en 2013.

Grâce à son système d’alerte, des groupes non gouvernementaux atteignent les personnes vulnérables et envoient des SMS sur les téléphones portables. Des camions-citernes sont envoyés dans les bidonvilles, tandis que les arrêts de bus, les temples et les bibliothèques deviennent des abris pour échapper aux rayons étouffants.

Pourtant, les morts s’accumulent.

Kimberly Rae Haws, une femme sans abri de 62 ans, a été gravement brûlée en octobre 2020 alors qu’elle s’étalait pendant une durée indéterminée sur un toit noir grésillant de Phoenix. La cause de sa mort ultérieure n’a jamais fait l’objet d’une enquête.

Un jeune homme surnommé Twitch est décédé des suites d’une exposition à la chaleur alors qu’il était assis sur un trottoir près d’une soupe populaire de Phoenix dans les heures qui ont précédé son ouverture un week-end en 2018.

« Il était censé emménager dans un logement permanent le lundi suivant », a déclaré Jim Baker, qui supervise cette salle à manger pour l’association caritative St. Vincent de Paul. « Sa mère était dévastée.

Beaucoup de ces décès ne sont jamais confirmés comme étant liés à la chaleur et ne sont pas toujours remarqués en raison de la stigmatisation de l’itinérance et du manque de lien avec la famille.

Lorsqu’une femme de 62 ans souffrant de troubles mentaux nommée Shawna Wright est décédée l’été dernier dans une ruelle chaude de Salt Lake City, sa mort n’a été connue que lorsque sa famille a publié une nécrologie disant que le système n’avait pas réussi à la protéger pendant le mois de juillet le plus chaud jamais enregistré. lorsque les températures ont atteint les trois chiffres.

Sa sœur, Tricia Wright, a déclaré que faciliter l’accès des sans-abri à un logement permanent contribuerait grandement à les protéger des températures estivales extrêmes.

« Nous avons toujours pensé qu’elle était dure, qu’elle pouvait s’en sortir », a déclaré Tricia Wright à propos de sa sœur. « Mais personne n’est assez dur pour ce genre de chaleur. »

L’écrivain scientifique AP Aniruddha Ghosal à New Delhi et les écrivains AP Frances D’Emilio à Rome et Ciaran Giles à Madrid ont contribué à ce rapport.

Anita Snow, l’Associated Press