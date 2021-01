« Permettez-moi d’être honnête: ce virus est devenu incontrôlable », a déclaré lundi le maire de Londres Sadiq Khan à la radio LBC. «Nous avons maintenant plus de patients à l’hôpital de Londres atteints de covid que jamais en mars, avril et mai aux heures de pointe. De plus, nous avons l’impression d’hiver supplémentaire non-covid. «

La Grande-Bretagne a commencé à clôturer ses campagnes de vaccination en décembre. Mais la promesse de la vaccination pour enrayer la pandémie reste encore loin.