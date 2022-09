Ruée vers le sucre: les propriétaires de petites entreprises se bousculent pour obtenir des réponses alors que NL met en œuvre la taxe sur le sucre

La taxe sur le sucre a été officiellement mise en place à Terre-Neuve-et-Labrador, touchant une variété de boissons sucrées. (Jeff Chiu/Associated Press)

Alors que Terre-Neuve-et-Labrador met en place sa taxe sur le sucre, certains détaillants se grattent la tête, disant qu’ils ont plus de questions que de réponses.

À compter de jeudi, la nouvelle taxe ajoutera 20 cents au coût d’un litre d’une vaste gamme de boissons sucrées. Alors que le gouvernement provincial affirme que la taxe améliorera la santé publique en décourageant la consommation de boissons riches en sucre, les critiques disent qu’elle nuira de manière disproportionnée aux personnes à faible revenu – et certains détaillants disent qu’ils ne savent toujours pas comment le programme fonctionne.

Alex Mugford, directeur de l’entreprise familiale Mae’s Variety à Conception Bay South, dit que sa famille se demande ce qu’elle doit faire, à cause de ce qu’il dit être un manque de communication de la part du gouvernement provincial.

“La seule information que nous avons reçue était un e-mail de l’un de nos grossistes”, a déclaré Mugford.

“Il contient un lien vers le site Web du gouvernement, qui contient du matériel promotionnel que nous pouvons imprimer. Ils nous ont envoyé un exemple de facture pour voir à quoi ressembleront toutes les futures factures. Depuis que nous avons reçu des informations du gouvernement, nous n’en avons reçu aucune. On attendait de nous que nous allions chercher nous-mêmes les informations.”

Parmi les informations que Mugford a réussi à trouver, il dit qu’il semble que l’entreprise devra effectuer des paiements mensuels.

“Nous devons calculer ce que nous vendons par mois, puis nous devons faire un chèque au gouvernement et l’envoyer”, a déclaré Mugford. “Nous devons commencer à suivre les choses de beaucoup plus près.”

Alors que Mugford ne sait toujours pas comment le déploiement de la taxe sur le sucre modifiera les pratiques commerciales à long terme, il s’attend à ce que le processus soit déroutant pour les entreprises et les consommateurs. La taxe devrait être réglée entre la province et les grossistes, a-t-il dit, et non à la caisse enregistreuse.

“L’information est roi dans ces types d’entreprises”, a déclaré Mugford. “Ils savent comment nous contacter. J’aimerais bien qu’on nous envoie un petit paquet d’informations expliquant tout en détail [about how] nous pouvons mettre cela en œuvre. C’est une taxe déroutante et inutilement compliquée.”

Les propriétaires d’entreprise disent que la taxe devrait être traitée entre le gouvernement et les grossistes, et non à la caisse enregistreuse. (Archives nationales/CBC)

Confusion de masse

Lynn Boyd, propriétaire de Boyd’s Convenience à Main Brook, dit qu’elle a eu peu de contacts avec des représentants du gouvernement et qu’elle est restée perplexe.

Boyd dit qu’il y avait de meilleures façons de mettre en œuvre la taxe, ce qui, selon elle, n’est pas du tout nécessaire.

“Je pense qu’ils auraient dû parler d’une augmentation d’impôt de deux ou trois pour cent, [rather than] être partout », a déclaré Boyd. Les pourcentages n’ont aucun sens. Sept cents sur une canette de boisson, mais 40 cents sur deux litres? Lorsque vous êtes un petit magasin et que vous enregistrez tout manuellement, je n’ai pas Je n’ai pas de bouton pour programmer tout ça.

“Comment mémorisez-vous ce qui change et ce que cela signifie? Il va y avoir beaucoup de confusion.”

S’exprimant à la mi-août, lors du lancement d’une campagne gouvernementale exhortant les gens à reconsidérer leurs choix de boissons, le ministre des Finances Siobhan Coady a déclaré que les détaillants avaient “travaillé pour s’y préparer, car ils savent que la législation leur impose d’être prêt pour septembre.”

“C’est la façon dont nous collectons les taxes sur les cigarettes, par exemple. Ils sont donc habitués au processus, ils n’ont qu’à développer leurs processus et développer leur technologie pour pouvoir les remettre au gouvernement”, a-t-elle déclaré.

En savoir plus sur CBC Terre-Neuve-et-Labrador