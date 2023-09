Ruée dangereuse vers les ressources énergétiques renouvelables – Enjeux mondiaux

KUALA LUMPUR, Malaisie, 20 septembre (IPS) – Les besoins croissants et changeants en matériaux pour les nouvelles technologies ont déclenché une ruée vers les ressources naturelles pour les minéraux stratégiques, générant de dangereuses rivalités dans les pays du Sud.

À la recherche de ressources

Jayati Ghosh, Shouvik Chakraborty et Debamanyu Das ont analysé ces nouvelles ruées vers les ressources minérales dans les pays en développement déclenchées par de nouvelles innovations majeures depuis le boom de l’électronique.

Jomo Kwame SundaramLes ressources naturelles font ici référence aux matières solides, liquides ou gazeuses naturellement présentes dans ou sur la croûte terrestre. Lorsqu’ils sont extraits et exportés commercialement, ils sont considérés comme des produits primaires.

Toutes les technologies – tant pacifiques que militaires – ont des exigences matérielles spécifiques. Par exemple, les transitions énergétiques nécessitent des minéraux particuliers pour la production, le transport et le stockage d’énergies renouvelables.

Les nouvelles technologies, avec des exigences matérielles spécifiques, modifient la nature des rivalités – entre États, entreprises et individus – cherchant à contrôler ces ressources minérales.

L’utilisation massive et réalisable des énergies renouvelables nécessite l’extraction des ressources naturelles nécessaires, ce qui entraîne des coûts et des conséquences néfastes. La faisabilité commerciale implique une extraction rentable des minéraux souhaités.

Ainsi, lutter contre le réchauffement climatique en produisant davantage d’énergie à partir de sources renouvelables – bien que souhaitable et nécessaire – génère à son tour de nouveaux problèmes et défis qui doivent être résolus.

Terres rares

Malgré leur nom, les éléments des terres rares (ÉTR) ne sont peut-être pas rares. Mais la plupart des ETR sont difficiles et coûteux à extraire car ils se trouvent généralement avec d’autres minéraux. Sans surprise, la demande et l’offre d’ÉTR ont considérablement changé ces dernières années.

Pour l’instant, la demande d’au moins 17 minéraux de « terres rares » devrait augmenter. L’Agence internationale de l’énergie (AIE), une organisation intergouvernementale, prévoit que les approvisionnements en certains minéraux essentiels seront multipliés par au moins 30 au cours des deux prochaines décennies.

L’extraction du lithium et d’autres minéraux similaires a également des implications environnementales très problématiques. Extraits du monde entier, les ETR sont généralement traités et séparés en plusieurs étapes d’extraction et de traitement chimique souvent complexes et coûteuses, dont beaucoup sont nocives pour l’environnement.

La Chine est actuellement le leader mondial en matière de production de terres rares, avec plus d’un tiers des réserves mondiales connues d’ÉTR. Même si les entreprises chinoises dominent certains approvisionnements, les importations chinoises de terres rares dépassent actuellement ses exportations.

Néanmoins, la Chine domine la transformation « en aval » des ETR. Les entreprises chinoises contrôlent plus de 85 pour cent des processus coûteux de traitement des ETR. Sans surprise, La Chine compte également pour plus de 70 % de la production mondiale de panneaux solaires photovoltaïques et plus de 90 % de la fabrication de plaquettes de silicium.

Lithium

Le lithium fait partie des minéraux dont le contrôle est âprement contesté. Le lithium est particulièrement nécessaire pour les processus visant à remplacer la production mécanique d’énergie à partir de combustibles fossiles. Il est également nécessaire pour de nombreux appareils industriels, de bureau et ménagers, notamment les batteries rechargeables, les véhicules électriques et les produits électroniques.

Les batteries – y compris les dispositifs de stockage rechargeables au lithium-ion sur le réseau électrique – représentent les trois quarts de l’approvisionnement actuel. Le scénario de développement durable de l’AIE prévoit que la demande sera multipliée par 42 en moins de deux décennies !

En 2021, il y avait presque 89 millions de tonnes des ressources connues en lithium, principalement dans les pays en développement. Pendant des décennies, l’extraction du lithium a été très controversée, en grande partie en raison de ses impacts environnementaux négatifs de mieux en mieux connus.

Le lithium pur étant très réactif chimiquement, il est souvent extrait sous forme de minerai, comme en Australie occidentale. Il est également obtenu à partir des salines et des mares de saumure du cône sud de l’Amérique du Sud, en particulier dans Bolivie, Chili et Argentine.

Pendant des décennies, la Chine a dominé le monde en matière d’exploitation minière du lithium. L’Australie et les États-Unis étaient deuxième et troisième au début de la pandémie, avec respectivement 12 % et 9 %. Alors que l’Australie est le plus grand exportateur mondial, le lithium est principalement et de plus en plus extrait dans les pays en développement par un nombre relativement restreint d’entreprises.

Saper les communautés

L’exploitation minière des ETR a eu un impact négatif sur divers écosystèmes et communautés. Les gisements minéraux peuvent devoir être extraits de sources souterraines ou « concentrés » par évaporation.

De telles techniques épuisent, contaminent et réduisent généralement l’accès à l’eau douce. En conséquence, les systèmes d’approvisionnement en eau locaux – utilisés par les humains, les animaux, y compris le bétail, et les plantes, y compris les cultures – sont souvent gravement compromis.

L’exploitation minière et les opérations connexes ont aggravé ces environnements. Mais les sociétés minières peuvent souvent obtenir ce qu’elles veulent en toute impunité, intimidant souvent les communautés avec l’aide d’hommes politiques locaux, de représentants du gouvernement et de la police.

De tels dommages écologiques ont dévasté la forêt et la couverture végétale, entraîné une perte de biodiversité et compromis les systèmes hydrologiques. Ainsi, les opérations extractives impliquent souvent des abus, avec des effets néfastes sur les communautés locales.

Les gains économiques pour les communautés locales sont généralement modestes par rapport aux conséquences néfastes de l’exploitation minière. Les avantages reviennent en grande partie aux « facilitateurs » locaux tandis que les coûts varient au sein des communautés selon les circonstances.

Les auteurs recommandent également que le gouvernement détienne une participation majoritaire dans les entreprises d’extraction et de transformation des minéraux. Cela réduira la dépendance et l’ingérence de l’étranger, notamment de la part de grandes puissances comme les États-Unis et la Chine.

La transparence et la responsabilité du gouvernement, y compris des audits indépendants, peuvent contribuer à garantir des conséquences moins néfastes et une compensation plus équitable pour toutes les personnes impliquées.

Cela empêche également les élites de s’approprier, d’abuser et de déployer les rentes minières dans leur propre intérêt. Il est nécessaire d’éviter de tels abus pour garantir que les rentes tirées des ressources favorisent réellement le développement durable, comme la Bolivie s’efforce de le faire.

La durabilité mise à mal ?

De nouvelles frontières pour l’extraction minière apparaissent, d’autant plus que l’innovation crée de nouvelles possibilités d’extraction et de traitement. Cela implique un cercle vicieux dans la mesure où le réchauffement climatique devient à la fois la cause et l’effet d’une telle extraction minière.

Les pratiques minières menacent la fragilité et la vulnérabilité écologiques. De même, polaire et exploration des fonds marins et l’exploitation minière pourrait bien avoir des conséquences environnementales désastreuses, notamment des extinctions massives de la vie polaire et marine vulnérable.

