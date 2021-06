Rudy Gobert et Ben Simmons nommés dans la première équipe d’élite défensive de la NBA 2020-21 | Nouvelles de la NBA

Le centre de l’Utah Jazz Rudy Gobert, joueur défensif de l’année NBA 2020-21, et le gardien des 76ers de Philadelphie Ben Simmons dirigent la première équipe NBA All-Defensive 2020-21, a annoncé lundi la ligue.

Les deux joueurs ont reçu des votes de la NBA All-Defensive First Team sur les 100 bulletins de vote pour terminer avec 200 points chacun.

L’attaquant des Golden State Warriors Draymond Green (176 points; 80 votes de la première équipe), le gardien des Milwaukee Bucks Jrue Holiday (157 points; 65 votes de la première équipe) et son coéquipier Giannis rejoignent Gobert et Simmons dans la première équipe défensive de la NBA. Antetokounmpo (135 points ; 43 votes de l’équipe première).

Gobert, joueur défensif de l’année NBA pour la troisième fois au cours des quatre dernières saisons, a été nommé dans la première équipe NBA All-Defensive pour la cinquième saison consécutive. Il s’agit de la deuxième sélection consécutive de la première équipe pour Simmons, le finaliste du joueur défensif NBA de l’année cette saison. Simmons a aidé les 76ers à terminer avec la deuxième meilleure note défensive de la NBA en saison régulière, une place devant le Jazz dirigé par Gobert.

Green a été sélectionné pour la quatrième fois dans la première équipe défensive de la NBA, avec deux distinctions dans la deuxième équipe. Holiday est honoré pour la première équipe pour la deuxième fois, tandis qu’Antetokounmpo, joueur défensif de l’année NBA 2019-2020 et double joueur le plus utile de la NBA, a remporté sa troisième sélection consécutive de la première équipe défensive de la NBA.

La deuxième équipe NBA All-Defensive 2020-21 se compose de l’attaquant du Miami Heat Bam Adebayo (111 points) et du gardien Jimmy Butler (111), du centre des 76ers Joel Embiid (87) et du gardien Matisse Thybulle (63) et de l’attaquant des LA Clippers Kawhi Leonard (43).

Leonard a été nommé dans l’équipe NBA All-Defensive (première et deuxième équipe) pour la septième fois. Il s’agit de la cinquième sélection de l’équipe NBA All-Defensive pour Butler, la troisième pour Embiid et la seconde pour Adebayo. Thybulle fait ses débuts dans l’équipe All-Defensive à sa deuxième saison NBA.

L’équipe NBA All-Defensive a été sélectionnée par un panel mondial de 100 rédacteurs sportifs et diffuseurs. Les joueurs ont reçu deux points pour chaque vote à la première équipe NBA All-Defensive et un point pour chaque vote à la deuxième équipe.

Les électeurs ont sélectionné deux gardiens, deux attaquants et un centre pour chaque équipe, choisissant des joueurs au poste qu’ils jouent régulièrement. Les joueurs qui ont reçu des votes à plusieurs positions ont été classés à la position à laquelle ils ont reçu le plus de votes.