Rudy Gobert des Utah Jazz nommé joueur défensif de l’année pour la troisième fois | Nouvelles de la NBA

Tout juste sorti d’un jeu défensif clé dans une victoire pour ouvrir une série de demi-finales de la Conférence Ouest, le centre de l’Utah Jazz Rudy Gobert a été nommé joueur défensif de l’année de la NBA mercredi.

Gobert est devenu le quatrième joueur à remporter cet honneur au moins trois fois, rejoignant Dikembe Mutombo et Ben Wallace, qu’il a remporté quatre fois, et Dwight Howard, qui est un autre triple vainqueur.

Gobert a également remporté le prix lors de la saison 2017-18 et lors de la campagne 2018-19. Sur les 100 journalistes sportifs et diffuseurs qui ont voté, Gobert, 28 ans, a reçu 84 votes de première place et 464 points.

Ben Simmons des 76ers de Philadelphie a terminé deuxième avec 287 points et 15 votes pour la première place. Draymond Green des Golden State Warriors, qui a remporté le prix après la saison 2016-17, a terminé troisième avec 76 points. Un vote pour la première place valait cinq points, avec trois pour un vote pour la deuxième place et un pour le troisième.

















Rudy Gobert d’Utah Jazz a produit la pièce du jour contre les Grizzlies de Memphis



Gobert a enregistré en moyenne 13,5 rebonds par match et a mené la NBA avec 10,1 rebonds défensifs par match. Il a également mené la ligue avec 190 tirs bloqués et a terminé deuxième pour les blocs par match avec 2,7.

Alors que le Jazz s'accrochait à une avance de 112-109 dans le match 1 de sa série éliminatoire de la Conférence Ouest contre les Clippers de Los Angeles mardi, Gobert a bloqué une tentative de 3 points de dernière seconde de Marcus Morris Sr. pour sceller la victoire.

















Rudy Gobert a fait le bloc pivot dans les dernières secondes alors que l’Utah tenait bon pour battre les Clippers de Los Angeles lors du match 1 des demi-finales de la Conférence Ouest



Même ainsi, il est important de noter que le vote était basé uniquement sur les performances de la saison régulière.

Lors d’un match du 14 mars contre les Warriors, Gobert a pris 28 rebonds pour établir un sommet de la saison, et lors d’un match du 22 mars contre les Chicago Bulls, il a bloqué neuf tirs pour établir un sommet en carrière dans la catégorie.

Avec Gobert prenant de la place au milieu de la voie avec sa taille et sa longueur, les Jazz ont terminé troisièmes de la NBA cette saison en note défensive à 107,5. et deuxième pour le pourcentage de buts sur le terrain des adversaires à 44,7.

Le Jazz était la seule équipe de la saison régulière de la NBA dans le top cinq pour les points marqués (116,4) et les points accordés (107,7), en grande partie grâce à leur système construit autour de Gobert verrouillant la peinture.