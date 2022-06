Rudy Giuliani: Un employé d’un magasin détenu par la police après que l’ancien avocat de Trump ait “giflé dans le dos” | Nouvelles américaines

Rudy Giuliani a affirmé avoir été victime de ce qui aurait pu être une agression mortelle après avoir été prétendument giflé dans le dos par un employé de magasin.

celui de Donald Trump l’ancien avocat a déclaré qu’il avait l’impression d’avoir été “abattu” lors de l’incident dans un magasin ShopRite à New Yorkà Staten Island dimanche.

La police a déclaré que l’homme s’était approché Monsieur Giulani et “l’a giflé dans le dos” et a ensuite été détenu, selon NBC News.

L’ex-maire de New York a déclaré qu’il avait décidé de “faire arrêter ce type” car s’il avait été “un homme plus faible de 78 ans”, il aurait pu “m’écraser au sol, me fendre le crâne et mourir”.

Cependant, des images de vidéosurveillance publiées par le New York Post, qui auraient capturé l’incident, ont montré peu de mouvements réactifs de M. Giuliani.

S’adressant à la radio 77 WABC au sujet de l’agression présumée, M. Giuliani a déclaré: “Tout à coup, je ressens une balle dans le dos, comme si quelqu’un m’avait tiré dessus.

“J’ai avancé, mais heureusement je ne suis pas tombé.”

“Supposons que je me sois fissuré le crâne et que je meure”

M. Giuliani a ajouté: “Heureusement que j’ai 78 ans et que je suis en assez bonne forme physique, car si je ne l’étais pas, j’aurais touché le sol et je me serais probablement fissuré le crâne.”

Il a affirmé que l’employé du magasin lui avait également crié des jurons et fait apparemment référence à la décision controversée de la Cour suprême de renverser le droit constitutionnel à l’avortement.

Il a dit à 77 WABC: “Je regarde autour de moi et le gars dit des mots que je ne peux pas répéter -” tu fous n’importe quoi “.

“Puis il continue encore et encore, criant et criant… des choses comme…” tu vas tuer des femmes “.

“Je l’aurais peut-être ignoré d’habitude. Je me suis dit : ‘Je vais faire arrêter ce type parce que ça dure trop trop’.

“Supposons que j’étais un homme plus faible de 78 ans et que je heurtais le sol, que je me fendais le crâne et que je mourais. Il n’aurait pas vu la différence.”

“L’assaut portait sur la politique”

La police n’a pas précisé quelles allégations spécifiques l’ont incitée à détenir le suspect de 39 ans, selon NBC News.

Cependant, des sources ont déclaré au New York Post que l’employé du magasin – qui n’avait jamais été arrêté auparavant – a été accusé d’agression au deuxième degré impliquant une personne de plus de 65 ans.

L’incident s’est produit alors que M. Giuliani faisait campagne pour son fils Andrew, qui se bat pour l’investiture républicaine au poste de gouverneur de New York.

Dans un communiqué, Andrew Giuliani a déclaré: “Des personnes innocentes sont tout le temps attaquées dans le New York d’aujourd’hui. Cet incident particulier a touché très près de chez moi. L’agression contre mon père, le maire américain, concernait la politique.

“Nous ne serons pas intimidés par des attaques de gauche.”