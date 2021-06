Rudy Giuliani suspendu de sa pratique du droit pour fausses allégations concernant Trump

WASHINGTON – Rudy Giuliani a été temporairement suspendu de l’exercice du droit à New York pour avoir fait des « déclarations fausses et trompeuses » alors qu’il renforçait le récit selon lequel une fraude électorale généralisée avait volé la présidence à son client, l’ancien président Donald Trump.

« Nous concluons qu’il existe des preuves incontestées que l’intimé a communiqué des déclarations manifestement fausses et trompeuses aux tribunaux, aux législateurs et au grand public en sa qualité d’avocat de l’ancien président Donald J. Trump et de la campagne Trump en lien avec l’échec de Trump pour sa réélection 2020 », selon une décision de 33 pages rendue jeudi par la division d’appel de la Cour suprême de New York.

Giuliani, ancien maire de New York et membre de longue date de la politique new-yorkaise, a été à l’avant-garde des efforts infructueux de Trump pour inverser les résultats des élections qu’il avait perdues.

Ni Giuliani ni son avocat n’ont immédiatement répondu à une demande de commentaire.

