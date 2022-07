Rudy Giuliani sommé de témoigner devant le grand jury

L’ancien maire de New York, Rudy Giuliani, s’adresse aux médias devant son immeuble après la suspension de sa licence d’avocat à Manhattan à New York, New York, États-Unis, le 24 juin 2021.

Rudy Giuliani a comparu devant un juge de New York pour témoigner à partir du 9 août devant un grand jury en Géorgie qui recueille des preuves dans le cadre d’une enquête sur une éventuelle ingérence criminelle dans l’élection présidentielle de 2020 de cet État par l’ancien président Donald Trump, selon les archives judiciaires.

Giuliani, qui était l’avocat personnel de Trump à l’époque, a dirigé les efforts juridiques du président républicain pour annuler les résultats électoraux dans plusieurs États swing qui ont été remportés cette année-là par le président Joe Biden.

Ancien maire de New York et ancien procureur fédéral, Giuliani fait partie d’un groupe d’avocats alliés de Trump qui ont été assignés à comparaître fin juin pour témoigner devant le grand jury spécial de la Cour supérieure du comté de Fulton à Atlanta.

Le même grand jury a également délivré une assignation à comparaître au sénateur républicain Lindsey Graham de Caroline du Sud, qui a pris des mesures pour tenter de bloquer cette demande de son témoignage.

Dans un dossier déposé mercredi à Atlanta, le procureur du comté de Fulton, Fanni Willis, a écrit que l’assignation de Giuliani avait été présentée à un juge de New York, un processus qui reflète le fait que l’avocat vit à Manhattan, et non en Géorgie.

Le 11 juillet, le juge de la Cour suprême de Manhattan, Thomas Farber, a rendu une ordonnance à Giuliani lui ordonnant de comparaître devant le tribunal et de faire valoir tout argument qu’il avait sur les raisons pour lesquelles il ne devrait pas être obligé de se conformer à l’assignation.

Giuliani ne s’est pas présenté à cette audience et Farber a rendu le 13 juillet une ordonnance définitive ordonnant à Giuliani “de comparaître et de témoigner devant le grand jury à des fins spéciales le 9 août 2022 et à toute autre date que cette Cour pourrait ordonner”, a écrit Willis. .

Le procureur de district a ajouté que Giuliani avait reçu signification de cette ordonnance finale.

